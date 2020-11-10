Газизов: «Евсеев принес себя в жертву, чтобы „Уфа“ двигалась вперед»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Уфы».

Я хорошо знаю Рашида Маматкуловича и понимаю уровень ребят, которые есть сегодня в команде. Вижу, что положительная динамика есть. Вадим Евсеев сделал очень большую работу, но на определенном этапе ему пришлось пожертвовать собой, чтобы команда получила новый глоток воздуха. Хотел бы сказать ему большое спасибо. Вадим Валентинович принес себя в жертву ради того, чтобы «Уфа» двигалась вперед. Рашид Рахимов принял этот вызов для себя. Менеджмент «Уфы» надеется, что такая рокировка даст определенный результат. Впереди еще 16 туров, это большой отрезок. После двух-трех удачных матчей все может поменяться. Я вспоминаю года, когда мы были на предпоследнем месте в 29-м туре, а в итоге не попадали даже в стыки. Опыт у команды большой, даже в таких играх на выживание.