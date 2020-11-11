Анчелотти: «Ибрагимович и Роналду бессмертны»

Главный тренер «Эвертона» впечатлён выступлениями и .

Когда Ибрагимович поехал играть в МЛС , я подумал, что это его прощальный тур. Но он стал забивать во многих матчах. Теперь он вернулся в Италию. Я подумал, что это конец его выступлений, но он снова забивает каждое воскресенье. Спросите у него, хотел ли я его подписать его в «Наполи».

Он бессмертен, как и Криштиану Роналду. Легко продолжать играть в футбол, но они не просто играют, они всегда забивают, а это сложно.