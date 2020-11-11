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Анчелотти: «Ибрагимович и Роналду бессмертны»

сегодня, 00:08

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти впечатлён выступлениями Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду.

Когда Ибрагимович поехал играть в МЛС, я подумал, что это его прощальный тур. Но он стал забивать во многих матчах. Теперь он вернулся в Италию. Я подумал, что это конец его выступлений, но он снова забивает каждое воскресенье. Спросите у него, хотел ли я его подписать его в «Наполи».

Он бессмертен, как и Криштиану Роналду. Легко продолжать играть в футбол, но они не просто играют, они всегда забивают, а это сложно.

Напомним, что Ибрагимович побил рекорд Андрея Шевченко, забив гол в ворота «Вероны» в матче 7-го тура Серии А.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 00:42
Человек живет, пока жива память о нем. Этих двоих будут помнить еще дооооолго!
drug01
drug01
сегодня в 00:21
Болельщикам это хорошо когда они играют
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:21
Конечно бессмертного ничего на земле нету, но я думаю, что это он не в прямом смысле сказал!
David Young
David Young
сегодня в 00:11
Образно говоря, так оно и есть.
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