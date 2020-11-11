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«Ювентус» хочет обменять Роналду на Неймара

сегодня, 09:58

Руководство «Ювентуса» может расстаться с форвардом команды Криштиану Роналду в следующем году, утверждает TuttoMercatoWeb.

Причина — финансовые трудности клуба, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Контракт 35-летнего португальца с туринцами рассчитан до лета 2022 года. «Старая синьора» хочет предложить Роналду ПСЖ в обмен на нападающего Неймара, у которого соглашение истекает также летом 2022 года. Детали возможного обмена не уточняются.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:47
Роналду несомненно внушает больше уважения и большего достиг, чем Неймар (безусловно талантливый, один из лучших дриблеров в мире). Но убей не пойму как "Ювентус" хочет решить финансовые проблемы подписывая Неймара вместо Роналду.
1. ПСЖ потребует доплату (трансферная стоимость Неймара из-за возраста выше)
2. Неймар явно захочет получать в Ювентусе не меньше, чем Роналду, а то и больше.
3.Роналду - более раскрученный бренд, поэтому доходы от рекламы, я думаю в "Ювентусе" понизятся.
Возможно, я ошибаюсь. но я не могу это объяснить.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 10:46
один дельфин на второго дельфина
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный
сегодня в 10:46
Надеюсь это только слухи.
particular
particular
сегодня в 10:46
События удалённые по времени, отягощённые финансовыми нестыковками и несовпадением интересов, обречены на пережёвывание СМИ и итоговый провал...
kella
kella
сегодня в 10:41
Детали обмена следующие: Неймар переходит в Юветус и играет на правах волонтера и финансовое положение клуба сразу улучшается!
Навзир
Навзир
сегодня в 10:36
Причина — финансовые трудности клуба, которые возникли из-за пандемии коронавируса. А зарплата Неймара будет дешевле?
Cat01
Cat01
сегодня в 10:29
Пожалуй это все слухи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:22
Если только с доплатой!
амурец
амурец
сегодня в 10:22
Роналду везде заиграет
Homelander
Homelander
сегодня в 10:19
В Интер его во славу Ювентуса! Китай богат! Уедет во Францию и забудем его. Плакать будем чеснслово!
ДСА
ДСА
сегодня в 10:16
Роналду уже как разменная монета.
BarSlona
BarSlona
сегодня в 10:15
Старого эгегейского ныряльщика поменять на молодежь ?)))) Смишно)))
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 10:13, ред.
"конь" хоть и старый но всё ещё пашет. поменять голы на понты..... в выигрыше будет интер
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:11
Старушка всегда хочет нагреть кого нибудь!Надеюсь шейхи не дураки)))
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 10:11
С чего бы он неравнозначный? Роналду забивает постоянно и спортсмен выдающийся.А Неймар --это розовое чудо, капризный и сильно ненадежный. Но Обменяться им надо.Пока реклама по новому витку пойдет клубы заработают.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:04, ред.
Неймар помоложе
shlomo
shlomo
сегодня в 09:59
Не равнозначный обмен
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