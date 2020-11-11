«Ювентус» хочет обменять Роналду на Неймара

Руководство «Ювентуса» может расстаться с форвардом команды Криштиану Роналду в следующем году, утверждает TuttoMercatoWeb.
Причина — финансовые трудности клуба, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Контракт 35-летнего португальца с туринцами рассчитан до лета 2022 года. «Старая синьора» хочет предложить Роналду ПСЖ в обмен на нападающего Неймара, у которого соглашение истекает также летом 2022 года. Детали возможного обмена не уточняются.
1. ПСЖ потребует доплату (трансферная стоимость Неймара из-за возраста выше)
2. Неймар явно захочет получать в Ювентусе не меньше, чем Роналду, а то и больше.
3.Роналду - более раскрученный бренд, поэтому доходы от рекламы, я думаю в "Ювентусе" понизятся.
Возможно, я ошибаюсь. но я не могу это объяснить.
1. ПСЖ потребует доплату (трансферная стоимость Неймара из-за возраста выше)
2. Неймар явно захочет получать в Ювентусе не меньше, чем Роналду, а то и больше.
3.Роналду - более раскрученный бренд, поэтому доходы от рекламы, я думаю в "Ювентусе" понизятся.
Возможно, я ошибаюсь. но я не могу это объяснить.