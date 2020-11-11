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Агент Малиновского прокомментировал слухи об интересе «Интера»

сегодня, 00:22

Сергей Серебренников, агент полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Интера».

Если поступят предложения, мы обсудим их вместе. Я не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы разговаривать о других клубах. Руслан сосредоточен на своих выступлениях и обязательствах перед «Аталантой».

«Интер» — ведущий клуб с прекрасными традициями, а Антонио Конте — отличный тренер. Я могу сказать о них только положительные вещи, но на данный момент мы не ведём переговоры с «Интером».

Ранее агент Малиновского заявлял, что в летнее трансферное окно футболист мог перейти в европейский топ-клуб.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:40
А чем Интер лучше Аталанты, кроме популярности за достижения прошлых лет?
Cat01
Cat01
сегодня в 00:29
Если будет возможность надо будет переходить
..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:25
Пусть доиграет сезон.
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