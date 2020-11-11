Агент Малиновского прокомментировал слухи об интересе «Интера»

Сергей Серебренников, агент полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Интера».
Если поступят предложения, мы обсудим их вместе. Я не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы разговаривать о других клубах. Руслан сосредоточен на своих выступлениях и обязательствах перед «Аталантой».
«Интер» — ведущий клуб с прекрасными традициями, а Антонио Конте — отличный тренер. Я могу сказать о них только положительные вещи, но на данный момент мы не ведём переговоры с «Интером».
Ранее агент Малиновского заявлял, что в летнее трансферное окно футболист мог перейти в европейский топ-клуб.
..
..