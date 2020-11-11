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Президент «Лиона»: «Депай останется в клубе до конца сезона»

сегодня, 00:30

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что нападающий Мемфис Депай не покинет клуб до конца сезона.

Я был первым, кто сказал, что он не перейдёт в «Барселону». Меня никто не слушал во время летнего трансферного окна, потому что все думали, что он уйдет.

Нас несправедливо лишили европейского футбола [в досрочно завершившемся чемпионате Франции «Лион» занял седьмое место], поэтому нам необходимо добиться успеха в этом сезоне. Депай останется в клубе до конца сезона, чтобы помочь нам.

Ранее сообщалось, что Депай может перейти в «Барселону» в январе.

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сегодня в 00:36, ред.
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