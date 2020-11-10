«Барселона» может подписать Уилшира, Старриджа или Манджукича

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сегодня, 22:18

«Барселона» планирует подписать игрока в линию атаки в январе.

Как сообщается, тяжелая финансовая ситуация не позволит каталонскому клубу осуществлять трансферы, поэтому «сине-гранатовые» обратили своё внимание на рынок свободных агентов.

«Барселона» рассматривает кандидатуры Пато, , , и . Каталонская команда может предложить контракт сразу нескольким игрокам, которые находятся без клуба.

Напомним, что ранее интерес к Манджукичу проявлял «Локомотив».