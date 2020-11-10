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«Барселона» может подписать Уилшира, Старриджа или Манджукича

сегодня, 22:18

«Барселона» планирует подписать игрока в линию атаки в январе.

Как сообщается, тяжелая финансовая ситуация не позволит каталонскому клубу осуществлять трансферы, поэтому «сине-гранатовые» обратили своё внимание на рынок свободных агентов.

«Барселона» рассматривает кандидатуры Пато, Джека Уилшира, Дэниела Старриджа, Синдзи Кагавы и Марио Манджукича. Каталонская команда может предложить контракт сразу нескольким игрокам, которые находятся без клуба.

Напомним, что ранее интерес к Манджукичу проявлял «Локомотив».

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Все комментарии
УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
сегодня в 23:31
    Альфамен
    Альфамен ответ Навзир (раскрыть)
    сегодня в 23:31
    Потому,что дыры латать некем,травмы, дисквалификации,а теперь ещё корона выбивают игроков.Я бы на их месте воспользовался этой ситуаций чтоб наиграть молодежь,т.к. эти игроки возрастные,но зарплату и подписной бонус потребуют немалые,а системообразующими им все равно не стать.
    abramjan
    abramjan
    сегодня в 23:30, ред.
    Хехе...похоже мнение меси уже никого не интересует в барселоне
    дурман
    дурман
    сегодня в 23:24
    Бенаюн и Бербатов почему не в списке?
    Навзир
    Навзир
    сегодня в 23:12
    И на кой они там нужны?
    Cympak-05
    Cympak-05
    сегодня в 22:32
    Нету денег и предложат контракт нескольким игрокам. А зарплату платить им не надо как будто.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 22:29
    Хммм... Уилшир хрусталь.. Да и по другим сомнения.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 22:23
    Игроков, ставших свободными агентами до закрытия трансферного окна, можно подписывать и вне его
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 22:20
    Это будет не скоро...
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