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Спортивный директор ПСЖ подтвердил, что клуб может купить Роналду

сегодня, 17:16

Спортивный директор ПСЖ Леонардо подтвердил информацию о том, что парижский клуб заинтересован в трансфере нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Сегодня в футболе мы не знаем, что будет дальше. Может быть, завтра Криштиану Роналду проснется и скажет, что хочет играть в другом клубе.

Кто может его купить? Это замкнутый круг. ПСЖ входит в этот круг.

Мы должны подготовиться к трансферному окну, чем мы и занимаемся. У нас есть свои приоритетные трансферные цель, игроки, которые входят в список наших интересов, но может случиться что-то непредвиденное.

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Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:18
Только ПСЖ способен купить купить 35 летнего игрока с зарплатой более 30 лямов. Надо и Месси купить. Пусть вместе попылят за одну команду
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