Спортивный директор ПСЖ подтвердил, что клуб может купить Роналду

Спортивный директор ПСЖ Леонардо подтвердил информацию о том, что парижский клуб заинтересован в трансфере нападающего «Ювентуса» .

Сегодня в футболе мы не знаем, что будет дальше. Может быть, завтра Криштиану Роналду проснется и скажет, что хочет играть в другом клубе.

Кто может его купить? Это замкнутый круг. ПСЖ входит в этот круг.

Мы должны подготовиться к трансферному окну, чем мы и занимаемся. У нас есть свои приоритетные трансферные цель, игроки, которые входят в список наших интересов, но может случиться что-то непредвиденное.