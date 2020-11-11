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Матч Молдавия — Россия пройдет при повышенных мерах санитарной безопасности

сегодня, 16:10
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 20:00 Не начался

Глава пресс-службы Федерации футбола Молдавии Александр Греку заявил, что товарищеский матч между футбольными сборными Молдавии и России 12 ноября пройдет без зрителей и при повышенных мерах санитарной безопасности.

Мы соблюдаем предписания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Кроме того, согласно требованиям Международной федерации футбола (ФИФА), стадион, на котором состоится игра, разделен на три зоны. В первую имеют доступ только игроки, судьи и представители команд. Они не будут контактировать даже с журналистами и другими лицами.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 16:39
в противогазах и хим.защите)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:38
всё обработают "белым аистом")))))))))))))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:37
Нам у телевизоров всё равно!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:32
В намордниках надо играть.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:12
Может оно и правильно.
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