Матч Молдавия — Россия пройдет при повышенных мерах санитарной безопасности

Глава пресс-службы Федерации футбола Молдавии Александр Греку заявил, что товарищеский матч между футбольными сборными Молдавии и России 12 ноября пройдет без зрителей и при повышенных мерах санитарной безопасности.

Мы соблюдаем предписания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Кроме того, согласно требованиям Международной федерации футбола ( ФИФА ), стадион, на котором состоится игра, разделен на три зоны. В первую имеют доступ только игроки, судьи и представители команд. Они не будут контактировать даже с журналистами и другими лицами.