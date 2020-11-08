Незабитый пенальти и дефицит острых моментов. «Ливерпуль» и «Ман Сити» разошлись ничьей

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вчера, 23:30

Две сильнейшие команды Англии последних лет не выявили сильнейшего. «Соккер.ру» — о ничьей в матче «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Часть первая. Азартная

Между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в турнирной таблице целая пропасть. «Красные» борются за лидерство, а «горожане» плетутся в нижней половине. Но все прекрасно понимают, что это два сильнейших клуба последних лет, именно между ними (вероятно) будет разыгран титул. Поэтому статус центрального матча не вызывал вопросов. Как и первая половина встречи. В ней зрители увидели динамичные розыгрыши комбинаций от «Сити», жесткую плотную защиту и стремительные контратаки от «Ливерпуля». Ему один из рывков Мане, за которым не поспел Уокер, и позволил заработать пенальти, реализованный Салахом. Египтянин, кстати, забил восьмой гол в восьми первых матчах АПЛ , повторив достижение Торреса сезона-2009/10 и Фаулера сезона-1995/96. Хорошая компания.

Ответил «Сити» многочисленными подходами с интересными розыгрышами, главным из которых стал тот, что завершился проникающим пасом Де Брюйне и голом Жезуса – бразилец сыграл образцово, оказавшись между Александром-Арнольдом и Матипом. Напомнил, что к Жоэлю бывали вопросы. Завершиться все должно было голом «Манчестера», который продолжал оказывать давление. И все тот же Де Брюйне, нещадно загружавший штрафную Алиссона, попал одной из подач в руку Гомесу, за что судья назначил пенальти. После игры к нему вопросы возникли уже у капитана «Ливерпуля» Хендерсона:

Люди скажут, что я предвзят, но я видел нечто подобное и в игре «Лестера». Джо бежал к своим воротам. Куда он мог деть руку? Это сложная ситуация для защитника. Это жестокое решение. Но такие решения последовательны. В игре «Лестера» за это дали пенальти, и сейчас дали пенальти. Но с точки зрения игроков это слишком жесткое решение.

Так или иначе, вопрос отпал сам собой, когда Де Брюйне пробил просто низом мимо ворот. Человек, который с закрытыми глазами в касание может выдать на скорости филигранный пас через половину поля, промахнулся с 11 метров в пустой угол. Вспоминается поговорка про старуху. Кстати, это первый промах с пенальти в АПЛ с октября 2018 года. Интересно, что тогда тоже промахнулся игрок «Сити» в матче с «Ливерпулем» — Рияд Марез. Можно было ожидать, что этот промах и этот динамичный тайм станет предвестником бури тайма второго. Но нет.

Часть вторая. Унылая

Второй тайм олицетворял собой усталость и страх. Словно с тем промахом Де Брюйне от команд ушла уверенность и энергия. Возможно, это связано с тем, что «Ливерпуль» поднял прессинг, что увеличило плотность борьбы на всей площади поля. Так или иначе, моменты возникали спорадически, а реальных голевых угроз почти не было. Зато хватало суеты и провисаний в виде долгих перепасовок и заведомо не проходящих комбинаций у штрафных.

Из примечательного во второй половине только очередная потеря в обороне у «Ливерпуля». На ровном месте сел на газон и попросил замену Александр-Арнольд, которого сменил Милнер. А игровое действо оставляло желать лучшего. На что сетовал и Робби Сэведж, который следил за игрой с ВВС:

Не могу поверить, что первый тайм был таким хорошим, динамичным, напряженным, противоречивым, с промахом с пенальти, с двумя фантастически играющими командами, которые бьются только за победу. Во втором тайме все выглядит рвано, команды – усталые. В первом тайме думалось, что это две лучшие команды в стране. Во втором тайме думаешь, а смогут ли «Лестер» и «Тоттенхэм» остаться выше этих команд? По второму тайму можно подумать, что любая из них может опередить «Сити» и «Ливерпуль».

Очевидно, что качество футбола при таком игровом ритме, который существует у топовых команд, будет страдать. Проводить по три матча в неделю очень сложно, сохраняя при этом какую-то организацию и задачу приносить результат. Учитывая уровень соперника и степень ответственности, и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити» предпочли во втором тайме динамику разрушения, что упрощает задачу. При этом оба тренера остались очень довольны тем, как их подопечные выложились.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (2) – 10 (3)

Очень низкий показатель ударов по воротам. Особенно для таких титанов, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В последний раз на «Этихаде» «Сити» наносил так мало ударов аж в 2010 году. Тогда было всего пять ударов. Кстати, тоже в матче с «Ливерпулем». И ладно бы при такой низкой частоте ударов их точность оказывалась бы высокой. Но нет. Всего два попадания у хозяев, три – у гостей. Самым бьющим у «горожан» стал Де Брюйне, на счету которого четыре попытки, включая промах с пенальти. У «красных» чаще остальных бил Жота – три раза. Но сложно вспомнить по-настоящему опасную попытку у него.

Владение мячом (точность передач): 54% (85%) — 46% (82%)

Точность передач у обеих команд достаточно высокая. Это отражает качество исполнителей. Все-таки контролировать мяч и разыгрывать его на приличной скорости и «Сити», и «Ливерпуль» умеют. Особенно радовали скоростным владением культурой паса они в первом тайме. Во втором точность вырастала, потому что скорость снизилась. К сожалению, точность пасов никак не связана с остротой, потому что процент набивается обычно на своей половине поля. И владение мячом в пользу «Сити» тоже не удивляет. Это стиль команды Гвардиолы. Правда, в первом тайме контроля было больше. Бывали отрезки, когда «Ливерпуль» совсем уж зажатым оказывался. Как, например, перед пенальти в ворота Алиссона. А во втором тайме уже и у «красных» случались отрезки, когда они разыгрывали мяч подолгу.

Обводки (фолы): 3 (19) – 8 (11)

Обводок не очень много, но это характерно для команд, которые предпочитают разыгрывать комбинации, а не рассчитывать на подвиги отдельных исполнителей на дриблинге. Хотя в составе обоих клубов есть такие любители. У «Сити» это Стерлинг, который совершил две обводки из трех у «горожан». Но характерно, что эта беготня далеко не всегда оказывается полезной. Точнее даже часто оказывается бесполезной. Выглядит симпатично, динамично, а что на выходе? Можно вспомнить, как он загубил шикарный момент, созданный партнером, пробив точно в Алиссона с глазу на глаз с ним. Лучше бы Рахим реализацию натренировал так, как свой дриблинг и забеги (вспомнился и матч с «Лионом»). У «Ливерпуля» роль дриблера исполнил Мане, совершивший три успешные попытки. И более эффективно – ведь пенальти все же заработал. И вот на фолы как раз команды не скупились. Особенно жесткими оказались «горожане», которые почти в два раза чаще нарушали правила. Несколько раз это приводило к опасным стандартам у ворот Эдерсона, но «красные» распоряжались ими не лучшим образом.