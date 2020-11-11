Зинченко: «Все в Европе уже знают сборную Украины и остерегаются нас»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины порассуждал об игре национальной команды.

Думаю, акцент будет сделан на структуре игры. Мы должны вспоминать и улучшать наши связи, кондиции, в которых мы были, особенно в квалификации Евро. Нужно настраивать свою игру, потому что нас ждут очень серьёзные матчи чемпионата Европы. Через эти встречи нам и нужно готовиться и улучшать игру.

Всё будет зависеть от нас. Считаю, сборная Украины хорошенько так дала о себе знать всей Европе. Все уже знают нашу сборную, все уже остерегаются и относятся к нам намного серьёзнее, чем было раньше.