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Зинченко: «Все в Европе уже знают сборную Украины и остерегаются нас»

сегодня, 20:35

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко порассуждал об игре национальной команды.

Думаю, акцент будет сделан на структуре игры. Мы должны вспоминать и улучшать наши связи, кондиции, в которых мы были, особенно в квалификации Евро. Нужно настраивать свою игру, потому что нас ждут очень серьёзные матчи чемпионата Европы. Через эти встречи нам и нужно готовиться и улучшать игру.

Всё будет зависеть от нас. Считаю, сборная Украины хорошенько так дала о себе знать всей Европе. Все уже знают нашу сборную, все уже остерегаются и относятся к нам намного серьёзнее, чем было раньше.

Не так давно сборная Украины обыграла национальную команду Испании в рамках Лиги Наций.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:23
Конечно знают и помнят, как впрочем и других. А вот про тебя лично, Саша, забывать стали , испаряешься потихоньку как утренний туман. Ведь предлагали уйти в аренду , но ты отказался, а в итоге стал лавочником, а лавка мастерства не прибавляет, что и было видно в играх за сборную. Все же отсутствие регулярной практики сказывается очень сильно. Жаль. А ведь начинал хорошо. Понятно , что МС - это топ клуб, но лавочные трофеи доставляют гораздо меньше радости. Но многих такая ситуация вполне устраивает. Так , что выбор каждый делает сам.
Хочешь, чтоб тебя запомнили, тогда надо играть.
Всем здоровья.
LOpp
LOpp
сегодня в 21:09
Сборная Украины щас явно по сильнее нашей, достачно посмотреть в каких клубах играют украинцы.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:04
сегодня ваши европейские братья дадут вам урок толерантности и научат терпеть)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:03
Всё хорошо дальше так продолжайте.
Footbolista
Footbolista ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 21:00, ред.
Это была шутка)...без обид...в Украине пьют не меньше...да и сборная ваша играет нестабильно...как и наша...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 20:53
Как как, остерегаются??? Ахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Чуваку надо срочно померять температуру!!! Особенно, остерегается Франция.....
dzvinka
dzvinka ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 20:45
ну хоть не медведь на бутылке...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:43
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 20:40
    Это да)...Украина вообще...как обезьяна с гранатой...
    nubom
    nubom
    сегодня в 20:39
    Вы хоть там в Европе про нашу сборную напоминайте...
    drug01
    drug01
    сегодня в 20:38
    Так продолжать играть
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