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Тиаго Силва: «Я многому научился у Мальдини и Несты в начале карьеры»

сегодня, 19:31

Защитник «Челси» Тиаго Силва рассказал, у каких футболистов учился в начале своей карьеры.

У каждой страны есть свой взгляд на футбол. Я сильно вырос в Италии, в одной из лучших школ для защитников. В начале своей карьеры мне посчастливилось играть рядом с двумя профессорами.

Я играл с Мальдини, а потом у меня была возможность поиграть с Нестой, я играл с ними в течение двух лет и за это время многому научился.

Силва играл вместе с Мальдини и Нестой в «Милане». Бразилец выступал за «россонери» с 2009 по 2012 год.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:02
У них есть чему поучится.
David Young
David Young
сегодня в 19:35
Тиаго Силва имел честь играть в одной команде и брать пример с двух защитников, являющимися одними из величайших в истории.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:35
Хорошо что помнит об этом...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:34
Хорошие учителя
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