Тиаго Силва: «Я многому научился у Мальдини и Несты в начале карьеры»

Защитник «Челси» рассказал, у каких футболистов учился в начале своей карьеры.

У каждой страны есть свой взгляд на футбол. Я сильно вырос в Италии, в одной из лучших школ для защитников. В начале своей карьеры мне посчастливилось играть рядом с двумя профессорами.

Я играл с Мальдини, а потом у меня была возможность поиграть с Нестой, я играл с ними в течение двух лет и за это время многому научился.