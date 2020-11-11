Фират — о встрече с Россией: «Предстоит играть с очень сильной командой»

Главный тренер сборной Молдавии прокомментировал предстоящий товарищеский матч против команды России.

Нам предстоит играть с очень сильной командой. По моему мнению, это лучшая команда в России за последние 20 лет. Они играют очень агрессивно, прессингуют, имеют хороших фланговых нападающих, это дает отличные результаты. Что касается нас, то в этом году мы пытаемся выстроить команду для встреч с сильными противниками.

Необходимо продемонстрировать, что после прошедшего месяца мы психологически готовы к играм с сильными командами.

Перед завтрашней игрой мы внесем кое-какие корректировки. Я недоволен центральной защитой, которая слишком легко пропускает голы. Речь идет не только о тактике, но и менталитете, психологии. Есть ситуации, когда игроки отказываются от борьбы, это недопустимо в современном футболе.

Единственный наш шанс — это сплоченность команды. Если один игрок будет лениться, то у нас будут проблемы, если два игрока будут лениться, тогда у нас не будет ни одного шанса. Мы должны играть как команда, быть едиными, только так мы можем обыграть сильного противника.