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Кашшаи может покинуть департамент судейства РФС в конце года

сегодня, 12:11

По данным источника, глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи может покинуть свой пост в ближайшее время.

Есть вероятность, что отставка произойдет в конце 2020 года.

Новым главой департамента судейства РФС может стать 47-летний серб Милорад Мажич. Также упоминается кандидатура 45-летнего англичанина Марка Клаттенбурга.

Напомним, Кашшаи возглавил департамент в начале этого года.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:23
Закончился контракт с федуном
Кокосик
Кокосик
сегодня в 13:19
А русские ужо не катируются?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 13:14
Не противоречишь сам себе, не?
"Убрали Вилкова тащившего зенит два последних года" / Это недовольные Миллер с Дюковым убрали?
" ЦСКА заслуженно вышел на первое место". / Так они в результате этих мутных игр и скандалов и вышли...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:05
А какая разница? Серб, Китаец, Русский, Украинец? Разве может что-то измениться когда все остальные на местах?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:57
Судьба Кашшаи предрешена, им недовольны миллер и дюков, после того как ЦСКА заслуженно вышел на первое место, судьи Кашшаи не обеспечили отрыв зенита в РПЛ.
Убрали Вилкова тащившего зенит два последних года, теперь Кашшаи.
nubom
nubom
сегодня в 12:55
Во-во, Вилкову снова на работу, а тут и место освободилось...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ JackNorz (раскрыть)
сегодня в 12:55
Разумеется. Кто платит деньги, тот и музыку заказывает. Как думаешь Дюков честен и бескорыстен?
JackNorz
JackNorz
сегодня в 12:54
Результат не обеспечил, руководство с берегов Невы недовольно, естественно будут менять
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:53
Он венгр, а они мадьяры, а не цыгане. Цыгане это румыны. А во вторых честность, порядочность Европы давно уже накрылась медным тазом. Там только расценки другие.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:51
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 12:45
    Новый руководитель департамента судейства РФС ничего не сможет изменить или улучшить пока теневые хозяева отдельных судей будут вести свои подковёрные игры
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 12:43
    Назначить бы главным по выборам гинера. А то он застрелить только мастер.
    Впрочем, после этих судейских скандалов кони на первое место выбрались.
    Может это его проделки и есть...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 12:29
    А почему то ли серб, то ли англосакс? Своих надёжных нет?)))))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 12:28
    Кашшаи накакашил , теперь никто не разберет ....
    makkie
    makkie
    сегодня в 12:24
    Зачем вообще этого цыгана брали?
    За что он деньги получает, если в последнее время вообще пропал с радаров!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 12:21
    Да и черт с ним.
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 12:21
    На этом посту должен находится смелый и решительный человек, в судейском корпусе давно нужно наводить порядок, иначе совсем будет опа.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 12:16, ред.
    Судейский корпус нужно приводить в порядок. Каждый тур со скандалом.
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 12:15
    Не удивительно. ДУмаю, в газпромско-дюковском РФС смотрят в таблицу и задают себе вопрос: а почему Зенит все еще не на первом месте? А не пора ли нам поменять главного над судьями?
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