Кашшаи может покинуть департамент судейства РФС в конце года

По данным источника, глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи может покинуть свой пост в ближайшее время.
Есть вероятность, что отставка произойдет в конце 2020 года.
Новым главой департамента судейства РФС может стать 47-летний серб Милорад Мажич. Также упоминается кандидатура 45-летнего англичанина Марка Клаттенбурга.
Напомним, Кашшаи возглавил департамент в начале этого года.
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"Убрали Вилкова тащившего зенит два последних года" / Это недовольные Миллер с Дюковым убрали?
" ЦСКА заслуженно вышел на первое место". / Так они в результате этих мутных игр и скандалов и вышли...
Убрали Вилкова тащившего зенит два последних года, теперь Кашшаи.
Убрали Вилкова тащившего зенит два последних года, теперь Кашшаи.
Впрочем, после этих судейских скандалов кони на первое место выбрались.
Может это его проделки и есть...
Впрочем, после этих судейских скандалов кони на первое место выбрались.
Может это его проделки и есть...
За что он деньги получает, если в последнее время вообще пропал с радаров!
За что он деньги получает, если в последнее время вообще пропал с радаров!