Кашшаи может покинуть департамент судейства РФС в конце года

1605172305

сегодня, 12:11

По данным источника, глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи может покинуть свой пост в ближайшее время.

Есть вероятность, что отставка произойдет в конце 2020 года.

Новым главой департамента судейства РФС может стать 47-летний серб Милорад Мажич. Также упоминается кандидатура 45-летнего англичанина Марка Клаттенбурга.

Напомним, Кашшаи возглавил департамент в начале этого года.