Юрий Газзаев возглавил «Шинник»

Пресс-служба «Шинника» на официальном сайте сообщила, что на пост главного тренера назначен Юрий Газзаев.
«Новым главным тренером команды „Шинник“ сегодня стал известный футбольный специалист с большим опытом работы Юрий Газзаев. Контракт с Юрием Фарзуновичем подписан до конца сезона.
С 2011 по 2012 год новый наставник уже возглавлял „Шинник“, и под его руководством команда добивалась права играть в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу. Всей своей предыдущей работой Юрий Газзаев завоевал заслуженное уважение как у спортивных специалистов, так и у многочисленных поклонников команды. Добро пожаловать в Ярославль, Юрий Фарзунович!» — говорится в сообщении клуба.
Последним местом работы Газзаева был красноярский «Енисей».