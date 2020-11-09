Юрий Газзаев возглавил «Шинник»

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сегодня, 16:08

Пресс-служба «Шинника» на официальном сайте сообщила, что на пост главного тренера назначен .

«Новым главным тренером команды „Шинник“ сегодня стал известный футбольный специалист с большим опытом работы Юрий Газзаев. Контракт с Юрием Фарзуновичем подписан до конца сезона.

С 2011 по 2012 год новый наставник уже возглавлял „Шинник“, и под его руководством команда добивалась права играть в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу. Всей своей предыдущей работой Юрий Газзаев завоевал заслуженное уважение как у спортивных специалистов, так и у многочисленных поклонников команды. Добро пожаловать в Ярославль, Юрий Фарзунович!» — говорится в сообщении клуба.

Последним местом работы Газзаева был красноярский «Енисей».