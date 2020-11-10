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Бартез стал тренером вратарей «Тулузы»

сегодня, 21:51

Бывший голкипер «Марселя», «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Фабьен Бартез стал тренером вратарей «Тулузы». Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

49-летний специалист будет работать с вратарями «фиолетовых» до конца нынешнего сезона. Стоит отметить, что Фабьен является воспитанником «Тулузы». Именно в этом клубе Бартез дебютировал во взрослом футболе в 1991 году в матче против «Нанси».

Ранее «Соккер.ру» посвящал статью французским голкиперам начала XXI века. В числе лучших вратарей оказался и Фабьен Бартез.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:53
отличный это вариант))
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