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Рубашко: «Все говорят, что хотят играть в футбол с фанатами на трибунах»

сегодня, 14:52

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением об ужесточении мер по посещаемости стадионов из-за пандемии коронавируса.

Ужесточение правил по посещаемости спортивных мероприятий — это нормально. Конечно, лучше играть со зрителями, а то, что позволяет ли сегодняшняя обстановка в стране или нет, это сложно говорить. Мы видим, что ежедневно идет прирост заболеваемости от коронавируса. Поэтому нужно именно руководствоваться этими показателями в стране, но любого спроси, все скажут, что хотят играть в футбол с болельщиками на трибунах.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:28
С ситуацией нужно считаться.
beefs
beefs
сегодня в 14:58
сейчас не знаешь где поймаешь корону...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:54, ред.
Я очень скучаю по футболу. А то всё закрыли на Галицком! Все турниры отменили!((
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