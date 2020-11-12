Рубашко: «Все говорят, что хотят играть в футбол с фанатами на трибунах»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением об ужесточении мер по посещаемости стадионов из-за пандемии коронавируса.

Ужесточение правил по посещаемости спортивных мероприятий — это нормально. Конечно, лучше играть со зрителями, а то, что позволяет ли сегодняшняя обстановка в стране или нет, это сложно говорить. Мы видим, что ежедневно идет прирост заболеваемости от коронавируса. Поэтому нужно именно руководствоваться этими показателями в стране, но любого спроси, все скажут, что хотят играть в футбол с болельщиками на трибунах.