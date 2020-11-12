Агент Сафонов: «Муса может перейти в „Рубин“»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможное возвращение экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусы в РПЛ.
Почему «Рубин»? Такие разговоры ходят в футбольном мире. Муса работал со Слуцким, им комфортно сотрудничать, а у казанцев по большому счету эта позиция — проблемная. Ожидалось, что будет больше забивать Игнатьев, а Хвича, полагаю, должен больше играть в подыгрыше. Наконечника команде не хватает, а Муса — свободный агент.
Не хочу быть инсайдером, контракта не видел, но интуиция и нюансы подсказывают, что это может быть «Рубин». Есть еще, например, фактор того, что Муса приходил в ЦСКА при спортивном директоре Яровинском, который на данный момент работает в Казани.