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Агент Сафонов: «Муса может перейти в „Рубин“»

сегодня, 13:15

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможное возвращение экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусы в РПЛ.

Почему «Рубин»? Такие разговоры ходят в футбольном мире. Муса работал со Слуцким, им комфортно сотрудничать, а у казанцев по большому счету эта позиция — проблемная. Ожидалось, что будет больше забивать Игнатьев, а Хвича, полагаю, должен больше играть в подыгрыше. Наконечника команде не хватает, а Муса — свободный агент.

Не хочу быть инсайдером, контракта не видел, но интуиция и нюансы подсказывают, что это может быть «Рубин». Есть еще, например, фактор того, что Муса приходил в ЦСКА при спортивном директоре Яровинском, который на данный момент работает в Казани.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:57
"Не хочу быть инсайдером, контракта не видел, но интуиция и нюансы подсказывают" Если слегка перефразировать поговорку, то "Рубину" чтобы взять что-нибудь ненужное, нужно отдать что-нибудь ненужное, потому как имеется комплект легионеров в количестве восьми душ. И когда они все здоровы, то все играют. Да еще и отданные в аренду легионеры есть. Ладно когда условно издание abola в трансферное окно половину Примейры в РФПЛ продало, они наверное и не слышали про 8+17, а господин Сафонов то в курсе. А вообще конечно с этим 8+17 знатно намутили. Видимо хотели как лучше, а получилось как всегда. Как обычно личное мнение.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:40
В ЦСКА он в основу не проходит.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:32
Муса хорошо сработается со Слуцким.
beefs
beefs
сегодня в 13:31
Куда он от Слуцкого денется...
particular
particular
сегодня в 13:27
Пространная речь про интуицию, ньюансы и факторы, а по факту информационная пустота... Бла-бла...
drug01
drug01
сегодня в 13:25
Рубин значительно усилит
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:25
это хороший вариант для всех))
Я на стреме
Я на стреме ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:19
это будет самый быстрый татарин в мире
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:16
Это будет удар по коням...
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