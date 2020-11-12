Гацкан: «Молдавия будет играть вторым номером»

Молдавский полузащитник «Крыльев Советов» прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных Молдавии и России.

Игра будет интересной. Молдавия будет играть вторым номером, выбегать в контратаки и постарается, конечно, обороняться. Россия будет играть в атакующий футбол, постарается вскрыть сборную Молдавии по флангам. Александр Соболев сейчас в хорошей форме, на позитиве, он себя хорошо показал в последнем матче, поэтому мне кажется, сегодня именно он заменит Дзюбу в стартовом составе. Это хороший матч и для того, чтобы посмотреть на Сафонова в основе. Я хотел бы, чтоб была ничья, желательно с голами.