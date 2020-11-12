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Гацкан: «Молдавия будет играть вторым номером»

сегодня, 14:02
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20:00 Не начался

Молдавский полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных Молдавии и России.

Игра будет интересной. Молдавия будет играть вторым номером, выбегать в контратаки и постарается, конечно, обороняться. Россия будет играть в атакующий футбол, постарается вскрыть сборную Молдавии по флангам. Александр Соболев сейчас в хорошей форме, на позитиве, он себя хорошо показал в последнем матче, поэтому мне кажется, сегодня именно он заменит Дзюбу в стартовом составе. Это хороший матч и для того, чтобы посмотреть на Сафонова в основе. Я хотел бы, чтоб была ничья, желательно с голами.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 15:07
два сборных. на одном уровне.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:51
Наверно непревзойденное будет зрелище, если две команды будут играть вторым номером.
Mangur
Mangur
сегодня в 14:45
Поставил на победу Молдавии.Без Дзюбы Россия не выиграет.У молдован мотивация выше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:31
Я же говорил,что Гацкан гений!🤣🤣🤣
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 14:29
Вот именно 👍🏼😂😂😂
Свиноконь
Свиноконь
сегодня в 14:26
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 14:07
    пусть попробуют первым)))когда ещё такой шанс будет))
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