Худяков: «При Егорове таких скандалов не было, как при Кашшаи»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал возможный уход Виктора Кашшаи с поста руководителя департамента судейства и инспектирования РФС .

Никогда не комментировал работу судей и судейского департамента, но не думаю, что после ухода Александра Егорова и прихода Кашшаи у нас что-то резко поменялось. И, считаю, что при Егорове таких скандалов не было. Например, не было стольких отстранений судей до конца сезона. При Егорове, кажется, был какой-то порядок. Конфликтных ситуаций было гораздо меньше.