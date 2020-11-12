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Худяков: «При Егорове таких скандалов не было, как при Кашшаи»

сегодня, 13:49

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал возможный уход Виктора Кашшаи с поста руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.

Никогда не комментировал работу судей и судейского департамента, но не думаю, что после ухода Александра Егорова и прихода Кашшаи у нас что-то резко поменялось. И, считаю, что при Егорове таких скандалов не было. Например, не было стольких отстранений судей до конца сезона. При Егорове, кажется, был какой-то порядок. Конфликтных ситуаций было гораздо меньше.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:06
После егоровских скандалов гинер предложил ему застрелиться.
При новом скандалов не меньше, но гинер молчит. Может, именно потому кони идут на первом месте?
Прямая связь налицо...
протон1
протон1
сегодня в 14:59
может начали разоблачать? кашшаи может работу ведет на совесть?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:45
Не нужен нам чужеродный судейский вождь.
Antikony
Antikony
сегодня в 14:24
    Ростов-Уфа-Химки
    Ростов-Уфа-Химки
    сегодня в 14:22
    При Егорове спартак знал свое место.
    nubom
    nubom
    сегодня в 14:09
    Оба они - шестибуквенные...
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:07
    Снова федун проталкивает своего егорова.
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 14:03
    Егоров стал неугоден Гинеру. Закадычный друг Дюков пошёл навстречу и заменил Егорова на креатуру Гинера - Кашшаи. Видимо срок договорённости подходит к концу. Кашшаи свою задачу выполнил - ЦСКА подтянул - пора и в отставку.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 13:58
    Думаю, что он долго на этом посту не продержится
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