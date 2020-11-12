Худяков: «При Егорове таких скандалов не было, как при Кашшаи»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал возможный уход Виктора Кашшаи с поста руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.
Никогда не комментировал работу судей и судейского департамента, но не думаю, что после ухода Александра Егорова и прихода Кашшаи у нас что-то резко поменялось. И, считаю, что при Егорове таких скандалов не было. Например, не было стольких отстранений судей до конца сезона. При Егорове, кажется, был какой-то порядок. Конфликтных ситуаций было гораздо меньше.
При новом скандалов не меньше, но гинер молчит. Может, именно потому кони идут на первом месте?
Прямая связь налицо...
При новом скандалов не меньше, но гинер молчит. Может, именно потому кони идут на первом месте?
Прямая связь налицо...