Дивеев — первый футболист 1999 года рождения, сыгравший за сборную России

Сборная России в товарищеском матче на выезде встречается с национальной командой Молдавии (0:0, второй тайм).
В стартовом составе россиян на поле вышел защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Он стал первым футболистом 1999 года рождения, выступившим за сборную страны.
Игорь Дивеев – первый в истории сборной России футболист 1999 года рождения, вышедший на поле 👶🏼#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/85NoM8NLX4— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2020
Дебют состоялся. Ждем побед.
Всем здоровья..
Дебют состоялся. Ждем побед.
Всем здоровья..