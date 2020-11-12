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Дивеев — первый футболист 1999 года рождения, сыгравший за сборную России

сегодня, 21:44
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России в товарищеском матче на выезде встречается с национальной командой Молдавии (0:0, второй тайм).

В стартовом составе россиян на поле вышел защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Он стал первым футболистом 1999 года рождения, выступившим за сборную страны.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:23
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 23:17
    Я тебя понял ЦСКА герои, а остальные все .....
    Вот только одно останется неизменным это "рекорд" лиги чемпионов "43" и это даже тебе не под силу обелить!
    И опять же ты мне пытаешься что то про Локо навязать, а зачем, я ведь не говорю, что Локо лучшие во вселенной, я вообще не любитель таких сравнении!
    Ладно уговорил , деградант Чалов "лучший", ты теперь счастлив?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 22:57
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 22:45
      Пора уже 2000й год выпускать.
      Cat01
      Cat01
      сегодня в 22:42
      Это большой шанс для юного игрока
      bsww
      bsww
      сегодня в 22:40
      Это, конечно, круто, но у некоторых ТОП-стран выходят игроки 2000-2001-2002 годов рождения
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 22:38
      Как ты чётко подметил "Акинфеев уникальный" "Такого не было в нашей истории".
      Действительно такого ещё не было, что бы наш вратарь устанавливал антирекорды в европе!
      43 это даже во всей Европе не побьют такой "рекорд"!!!! Легенда 43!!! Хотя он всего на 35 рассчитывал, но серия затянулась!!!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
      сегодня в 22:04
      Акинфеев уникальный. В РПЛ уже 17 лет. Такого не было в нашей истории. Да еще как минимум пару лет поиграет. В сборной был с 2004 г. по 2018 год. 14с лет ни один вратарь в Европе не играл в сборной столько.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 22:04
      Если не захандрит, то в будущем может стать твердым игроком сборной. Головой играет отлично, поле видит хорошо , длинный пас на уровне. В ЦСКА он уже основной центральный защитник, будем надеяться , что парень еще будет прибавлять. Главное - без травм, а там видно будет.
      Дебют состоялся. Ждем побед.
      Всем здоровья..
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 21:56
      В 21 год дебютировал в сборной России. Какая сенсация. Игорь Акинфеев в 18 дебютировал. Или 1999 год какой-то особенный и поэтому про это событие целую статью написали
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 21:56
      В стартовом составе россиян на поле вышел защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Он стал первым футболистом 1999 года рождения, выступившим за сборную России.
      ЦВБП!!!
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 21:55
      ЦСКА всегда будет первый! 😉
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 21:52
      Событие, которое должно остаться в памяти, обесцвечено унылой игрой сборной и пессимистичным результатом.
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 21:47
      Молодец Игорь!
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 21:45
      значит просто повезло))
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