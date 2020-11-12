Дивеев — первый футболист 1999 года рождения, сыгравший за сборную России

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сегодня, 21:44

Сборная России в товарищеском матче на выезде встречается с национальной командой Молдавии (0:0, второй тайм).

В стартовом составе россиян на поле вышел защитник ЦСКА . Он стал первым футболистом 1999 года рождения, выступившим за сборную страны.