Жара в РПЛ! «Динамо» забило «Локомотиву» 5 голов, в дерби было 3 удаления

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сегодня, 22:05

«Соккер.ру» помогает не упустить суть дикой футбольной игры команд Шварца и Николича.

О «бело-голубых»

1. «Динамо» обыграло 3-го призера подряд. За последние 12 месяцев у москвичей полно побед над фаворитами, но если берем новый сезон РПЛ , то уже обыграли «Зенит» (1:0), «Краснодар» (2:0), а теперь «Локомотив» (5:1). Впечатляющая серия, ведь речь о тройке призеров и команд из Лиги чемпионов. И выездные поединки второго круга будут веселыми, все эти клубы захотят отомстить столичному коллективу.

2. Шварц поставил на «4-2-3-1». Николич снова играл «4-4-2», а позже перестраивался. А немецкий тренер в атаке использовал модель «4-3-3», а в обороне – широкую линию в полузащите. Подход сработал, поскольку перерывали атаки соперника и вертикально атаковали. Пригодились Фомин и Каборе, во втором тайме ярко отыграл Лесовой. Даже у юного форварда Тюкавина были моменты, но опыта не хватило. Но в целом, учитывая потери, сыграли более чем достойно.

3. Лесовой совершил 6 обводок. Главный дриблер сезона РПЛ снова блестяще сыграл один в один. У атакующего хавбека «Динамо» 6 успешных применений дриблинга из 10 командных, а это больше, чем у всего «Локомотива» вместе взятого. Также у Даниила с учетом мячей за «Арсенал» уже 6 результативных действий, второй результат сезона после Дзюбы и Нобоа. Лесового по делу вызвали в сборную России, полностью заслужил. Такие техничные ребята нужны команде Черчесова.

4. Реализация «Динамо» — 83 %. Удивительный коэффициент полезного действия точных ударов. У москвичей было больше явных моментов, чем метких выстрелов – 17 попыток всего, но если брать те, что добрались до створа, то у двух голкиперов «Локомотива» один сэйв на двоих. Невероятно четко пробивали хозяева матча. Причем за один матч забили четверть всех голов в чемпионате – прорвало.

5. У Шварца командный футбол – 12 ключевых пасов. Из семнадцати атак с ударами сразу дюжина была завязана на игре в пас. Лесовой создал три момента напарникам (1 ассист), Евгеньев выполнил шикарную голевую передачу (капитан команды в дерби без заболевшего Шунина справился с работой на «отлично»), 8 разных игроков «Динамо» создали моменты. Немецкий тренер правильно настроил команду после неоднозначного второго тайма в Саранске. Сандро стартовал с трех побед подряд, стопроцентный результат.

О «красно-зеленых»

1. Райкович заработал 2 карточки за 2 минуты. Слободан выступил гениально. Как может столь опытный (31 год человеку) защитник, уже имя предупреждения, блокировать соперника? Понятно, что удаление на 38-й минуте при счете 2:0 в пользу «Динамо» сломало «Локомотиву» игру. Но отметим, что ошибались и до, и после этого. Гильерме ведь тоже получил глупую красную карточку. Опытные игроки обороны подставили Николича.

2. У «Локомотив» 3 поражения в РПЛ подряд. «Ротор» и «Сочи» обыгрывали москвичей в один мяч, сегодня другая история – погром с разницей в четыре мяча в пользу «Динамо» мало кто ждал. Скорее ничью, ведь фактор усталости «Локомотива» после ЛЧ учитывали. Но теперь есть неприятная серия и нужно задуматься по ходу паузы на матчи сборных. Подобный кризис уже был, но сейчас сложнее – впереди еще 3 тура в еврокубках.

3. Сразу 7 из 10 ударов гостей были точными. У «железнодорожников» тоже завидная меткость, однако реализация уже не 83 %, как у «Динамо», а куда скромнее – всего 14 %. Важно понимать, что в меньшинстве «Локомотив» не только сократил отставание, но и завелся. Травма Смолова привела на поле Камано – включился активнее, чем Федор. Зе Луиш забегал, Николич мог надеяться на ничью до третьего гола соперника.

4. Создали 9 моментов без голевого паса. Командная игра позволила «Локомотиву» создать девять комбинационных моментов, вот только авторы передач Смолов и Антон Миранчук быстро покинули поле, а из вышедших на замену игру в атаке пытались усилить только Магкеев и Лисакович. В результате получили не самый плохой матч «Локомотива» впереди, учитывая обстоятельства – два удаления к 65-й минуте матча, но оборона подвела, но тонкости решений не хватило.

5. «Локомотив» дрался – 27 отборов мяча. Это было настоящее дерби с эмоциями, фолами – не грубыми, но заметными, большим количеством голов и еще большим количеством обоюдных атак. Команды не возились с мячом (у «Локомотива» всего 400 передач), зато дрались, теряли мяч и допускали ошибки. Чтобы пропустить 5 голов после 6 точных ударов, нужно постараться. Но это не невезение, а сумма «привозов» в защите.

О ярком дерби

1. «Динамо» впервые выиграло это дерби с разницей в 4 мяча. Теперь это самая крупная победа в истории встреч в рамках РПЛ . 5:1 – рекордный счет, который точно не ждали, ведь даже «Бавария» и «Атлетико» аналогичным образом с «Локомотивом» не поступали.

2. Впервые за 7 лет у «бело-голубых» 2 победы подряд. В этом дерби «Локомотив» выигрывал чаще, причем намного, а если искать серию из двух побед «Динамо» подряд, то надо вернуться в сезон-2012/13. И Новиков, и Шварц не подвели фанатов своего клуба.

3. У «Динамо» 23 перехвата и 20 отборов. Какой-то дикий настрой был у команды Сандро Шварца. То ли тренер хорошо выписал после матча с «Тамбовом», то ли просто по привычке на игры с фаворитами прошлых сезонов настраиваться не нужно, а с середняками тот же темп футбола не выдерживают. У победителя тоже были огрехи в защите и потери мяча, но рвались вперед знатно – могли и 7 голов забить.

4. «Локомотив» теперь делит 8-9 строчки. Если для «Рубина» середина таблицы – доказательство нестабильности, ведь сегодня по делу проиграли «Химкам» и Глушакову, то для клуба из Лиги чемпионов такое место слишком низкое. У Николича найдутся объективные объяснения, но все-таки 8 осечек в 14 турах многовато. Отставание от второго места растет – уже 9 пунктов, а только эта позиция отправляет в ЛЧ .

5. «Бело-голубые» второй раз подряд играли 11 на 9. А такое в истории РПЛ вообще было? «Динамо» дождалось двух законных удалений у «Тамбова», теперь увидели две закономерные красные карточки у «Локомотива», причем времени в большинстве хватало. Разумеется, в таком красочном дерби не хватало третьего удаления – Паршивлюк получил вторую желтую, но такое ощущение, что 10 на 11 его команде игралось лучше.