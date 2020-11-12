Депутат Лебедев: «Кашшаи спасибо, пусть уходит».......

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал возможный уход Виктора Кашшаи с поста руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.
Не могу дать работе Кашшаи положительную оценку. Он приходил в период реального кризиса судейской системы, но я не могу сказать, что этот кризис сдвинулся с мертвой точки. В матчах РПЛ постоянно случаются судейские ошибки, которые серьезно влияют на результат.
Кашшаи спасибо, пусть уходит, но неважно, кто во главе: Кашшаи, Пушкин или Лермонтов. В РФС должны подобрать более серьезный ключ к решению судейских проблем нашей страны, чем просто смена главы судейского департамента. Например, можно, как раньше, приглашать иностранных судей на принципиальные матчи. Если не удается решить проблему с арбитрами, пусть российские судьи пока учатся, идут в школу.