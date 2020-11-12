ГлавнаяНовости

Депутат Лебедев: «Кашшаи спасибо, пусть уходит»

сегодня, 16:08

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал возможный уход Виктора Кашшаи с поста руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.

Не могу дать работе Кашшаи положительную оценку. Он приходил в период реального кризиса судейской системы, но я не могу сказать, что этот кризис сдвинулся с мертвой точки. В матчах РПЛ постоянно случаются судейские ошибки, которые серьезно влияют на результат.

Кашшаи спасибо, пусть уходит, но неважно, кто во главе: Кашшаи, Пушкин или Лермонтов. В РФС должны подобрать более серьезный ключ к решению судейских проблем нашей страны, чем просто смена главы судейского департамента. Например, можно, как раньше, приглашать иностранных судей на принципиальные матчи. Если не удается решить проблему с арбитрами, пусть российские судьи пока учатся, идут в школу.

Все новости
Орлов: «Шестое место для „Спартака“ — это прогресс»
Сегодня, 15:58 Комментарии12
Депутат Лебедев: «Спасибо Собянину за 25%, хоть не полностью закрыл арены»
Сегодня, 15:50 Комментарии3
Колосков: «Я бы не стал обвинять Кашшаи во всех грехах»
Сегодня, 15:43 Комментарии4
Рубашко: «Судейство — это одна из самых тяжелых работ»
Сегодня, 15:12 Комментарии4
Широков — о видео Дзюбы: «На федеральных каналах даже показывают его»
Сегодня, 15:05 Комментарии9
Тест для Соболева, смотр центрбеков и братская связка. Топ-5 ожидания от матча Молдавия — Россия
Сегодня, 15:00Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:53
надо чаще делать ротацию кадров ....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:36
Депутат Лебедев: «Кашшаи спасибо, пусть уходит».......
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
.......А Вилков с Безбородовым пусть останутся?!?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:31
А побыстрее нельзя ?
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:26
"Например, можно, как раньше, приглашать иностранных судей на принципиальные матчи." С иностранного судьи вообще спросу нет. Приехал, отсудил а бы как, деньги на карман и пишите письма мелким почерком. Условно наошибается, ну не позовут больше на шабашку в РФПЛ деньжат по легкому срубить, переживет. И потом первые же начнете кричать, зачем нам эти судьи-варяги, ничем не лучше наших и.т.д. Наших хоть то на полиграф, то в ссылку, то на гильотину. А вообще," в 2020 году депутат Лебедев на протяжении весенней сессии пропустил пропустил 95,35 процента голосований в Госдуме и занял первое место среди прогульщиков" Видимо не бережет себя, все о футболе думает. Как обычно личное мнение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:19
Это потеря для гинера. Только дела направились, а тут перемены...
shlomo
shlomo
сегодня в 16:14
Ну все....если уже депутат заговорил, то....
beefs
beefs
сегодня в 16:09
смотришь не туда, нужно начинать с заказчика...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100