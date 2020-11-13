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Федотов: «Что мешает российским клубам поднять интенсивность игры?»

сегодня, 09:59

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о том, как можно повысить интенсивность игры в РПЛ.

Давайте различать Лигу чемпионов и Лигу Европы. В первой собраны топ-клубы с топ-футболистами. Их быстрота мышления, техническая оснащенность, функциональная готовность по умолчанию выше, чем в большинстве европейских команд. И не только потому, что их так тренируют, а на уровне одаренности. Взять количество рывков и ускорений, один из ключевых показателей современного футбола. Чтобы превосходить в нём соперников, требуется прежде всего здоровье. Уровень потребления кислорода должен позволять как можно чаще выдавать максимальную интенсивность на максимальной скорости. В топ-клубах собраны именно такие исполнители.

На уровне сборных, согласитесь, различия наших и не наших не бросаются в глаза. Значит, не так уж отстаём. И если тот же ЦСКА погрузить в сравнимый по уровню европейский чемпионат, он не затеряется, а будет вполне успешен. Но объективно мы шестые-седьмые среди европейских лиг, это данность.

Кстати, а что мешает российским клубам поднять интенсивность игры? От соперника она никак не зависит. Посмотрите на «Баварию»: немцы даже при счете 5:0 не возят тачку, а идут вперед. Значит, таковы тренерские установки и возможности игроков.

Внушить команде, чтобы не останавливалась после забитого мяча — работа тренера. Иного объяснения нет.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 10:21
Премиальные платят не за разницу в счёте, а за три очка. Так что у наших игроков нет стимула выигрывать боле чем 1:0, вот и "возят тачку".
Cat01
Cat01
сегодня в 10:16
Зачем бегать ведь всё равно платят???
LOpp
LOpp
сегодня в 10:10
Все мешает. Поля, уровень игроков, уровень тренеров, яйца, судейство, высокие зарплаты, яйца, погода
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:04
Слишком высокие зарплаты не стимулируют биться за премиальные.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:01
Уровень подготовки мешает
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