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Бубнов: «На данный момент сборная России не может побеждать на классе»

сегодня, 03:28
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Молдавии (0:0).

Почти все 90 минут наша команда провела в контроле мяча, не отходя в глубокую оборону. Получилась тренировка позиционной атаки, но с ней сборная совсем не справилась. За матч можно вспомнить разве что момент Алексея Миранчука, когда молдаван выручил голкипер, да неплохой эпизод у Фёдора Чалова. Остроты у чужих ворот практически не было, так что на данный момент сборная России не может создавать её и побеждать на классе.

Соперники плотно и организованно оборонялись, сознательно отдав инициативу. Разница игроков в классе очевидна, поэтому россиянам был предложен максимально закрытый и вязкий футбол. Практически не было свободных зон, куда могли бы врываться фланговые игроки и нападающие. Понятно, что состав был во многом экспериментальным, сразу с двумя дебютантами с первых минут. Явно не хватало взаимопонимания, чтобы регулярно создавать моменты.

На результате встречи в равной степени сказались как усилия молдаван, так и проблемы россиян. Хозяева не могли себе позволить действовать открыто и выставили грамотную оборону, через которую сложно пройти любому. А гости не проявили должного командного взаимопонимания и индивидуального мастерства, чтобы реализовать разницу в классе. Так что нулевую ничью можно назвать закономерным результатом.

В какой-то степени ощущалось отсутствие Артёма Дзюбы. Всё-таки сборная наработала определённую манеру игры с ним на острие — навесы, прострелы, скидки на партнёров и так далее. Чалов же впервые вышел на этой позиции — как можно было ждать от него чего-то подобного? С другой стороны, без Дзюбы у сборной появилась возможность продумать и другие тактические варианты.

Думаю, с турками будет тяжело, хотя они и не станут закрываться так же, как молдаване. Они сами любят атаковать, хорошо прессингуют и много забивают, плюс в составе есть немало индивидуально сильных футболистов. Поэтому матч станет хорошей проверкой, в первую очередь, для нашей обороны. Посмотрим также, будет ли какой-то прогресс в организации игры в атаке.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:10
Патамушта класса нет)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:05
Чтобы на классе побеждать, этот самый класс надо иметь, а у нас его просто нет.
Mangur
Mangur
сегодня в 03:33
Какое тонкое замечание у бубнова
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