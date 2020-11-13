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Бышовец: «В матче с Турцией надо будет действовать на других скоростях»

сегодня, 03:59
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-наставник сборных России и СССР Анатолий Бышовец оценил выступление российской команды в товарищеском матче с Молдавией (0:0) и поделился ожиданиями от предстоящей игры с Турцией в Лиге Наций.

Думаю, задача этой игры носила характер подготовки непосредственно к матчам с Турцией и Сербией. Кроме того, по объективным причинам мы недосчитались ряда игроков. Поэтому состав был экспериментальным в обоих таймах. Матч с Молдавией дал тренерам много информации, особенно относительно текущей готовности вызванных из молодёжной сборной футболистов, которых брали с прицелом на будущее. Думаю, поиски усиления некоторых позиций ещё продолжатся. В первую очередь, это касается атаки и обороны.

Сейчас, несмотря на неудачный результат, было полезно наиграть связки, а также подвести команду физически и психологически к матчу с Турцией, создав нужный фон и настрой. Там надо будет действовать на других скоростях. И единоборства будут носить непримиримый характер. Думаю, на подготовке к этой игре были сосредоточены все мысли игроков и тренеров в Кишинёве.

Сегодня есть объективные сложности — в первую очередь, кадровые потери, требующие равноценной замены. Но многое в Стамбуле будет зависеть от выбранной тактики. Ведь турки хорошо себя проявили в первой игре в Москве, особенно во втором тайме. Необходимо это учесть. Больших проблем мы не должны испытывать, но надо выбрать нужные средства для разрушений игровых связей соперника и навязывания необходимой активности. Только в таком случае мы можем рассчитывать на положительный результат.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:36
Бышовец профи. Знает работу.
shlomo
shlomo
сегодня в 05:15
Где наша сборная и где скорости.....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:08
О каких скоростях Толя говорит..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:07
У нас всего то нейтралка и задняя , а других то и нет скоростей.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:04
Турки - это совсем не Молдавия и то что будет тяжко - это ясно всем.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:56
Это и так понятно.
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