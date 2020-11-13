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Бывший футболист «Лиона» возглавил «Дижон»

сегодня, 14:05

Давид Линарес назначен новым главным тренером «Дижона». Об этом сообщает официальный сайт Лиги 1.

Линарес был ассистентом Стефана Жобара, отправленного в отставку шестого ноября. Контракт с французским специалистом подписан до лета 2023 года. Перед Давидом стоит задача спасти команду от вылета. После 10-го тура «Дижон» занимает последнее место в Лиге 1, имея в своём активе 4 очка.

За свою игровую карьеру Линарес выступал за «Лион» (1996-2002), «Труа» (2002-2004), «Тенерифе» (2004) и «Дижон» (2005-2010).

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:07
Удачи ему в клубе
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