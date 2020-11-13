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Вайсс: «Очень жаль заканчивать работу в сборной Грузии подобным образом»

сегодня, 02:00
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия0 : 1Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал поражение от Северной Македонии (0:1) в матче за выход в финальную часть Евро-2020, а также сообщил о том, что покинет свой пост.

Ответственность за результат лежит на мне. Так обстоят дела в футболе. Все в Грузии надеялись на успех, но мы проиграли. Соперники были сильнее нас сегодня и заслужили выход в финальную стадию. Желаю им удачи.

Мы нанесли всего один удар в створ, этого недостаточно. После двух предстоящих матчей в Лиге Наций моя работа здесь будет завершена. Очень жаль заканчивать эту историю подобным образом.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:27
Сам виноват
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:20
Странно Вайс себя сегодня повел. У команды в атаке не ладится совсем, а он тянул с заменами до 80ой минуты. Конечно отсутствие Хвичи сказалось, но ведь был еще Зурико, который в последних матчах очень даже неплохо смотрелся. Но Вайс его выпустил только на 90ой минуте - это просто странно.
Северная Македония вполне заслуженно победила...и ведь это на выезде.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:11
Грузия с ним стала лучше смотреться.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:08
Грузия как бы воспрянула с ним.
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