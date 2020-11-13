Вайсс: «Очень жаль заканчивать работу в сборной Грузии подобным образом»

Главный тренер сборной Грузии прокомментировал поражение от Северной Македонии (0:1) в матче за выход в финальную часть Евро-2020, а также сообщил о том, что покинет свой пост.

Ответственность за результат лежит на мне. Так обстоят дела в футболе. Все в Грузии надеялись на успех, но мы проиграли. Соперники были сильнее нас сегодня и заслужили выход в финальную стадию. Желаю им удачи.

Мы нанесли всего один удар в створ, этого недостаточно. После двух предстоящих матчей в Лиге Наций моя работа здесь будет завершена. Очень жаль заканчивать эту историю подобным образом.