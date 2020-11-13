Вайсс: «Очень жаль заканчивать работу в сборной Грузии подобным образом»

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал поражение от Северной Македонии (0:1) в матче за выход в финальную часть Евро-2020, а также сообщил о том, что покинет свой пост.
Ответственность за результат лежит на мне. Так обстоят дела в футболе. Все в Грузии надеялись на успех, но мы проиграли. Соперники были сильнее нас сегодня и заслужили выход в финальную стадию. Желаю им удачи.
Мы нанесли всего один удар в створ, этого недостаточно. После двух предстоящих матчей в Лиге Наций моя работа здесь будет завершена. Очень жаль заканчивать эту историю подобным образом.
Северная Македония вполне заслуженно победила...и ведь это на выезде.
Всем здоровья.
Северная Македония вполне заслуженно победила...и ведь это на выезде.
Всем здоровья.