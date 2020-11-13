Акавов сам написал заявление об уходе из «Спартака»

Бывший глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов подтвердил слухи о своем уходе из московского клуба.

Информация, что я ухожу из «Спартака»? Говорили про испытательный срок — это неправда, он прошел. Я написал по собственному желанию. Уход из «Спартака» — это мое решение.