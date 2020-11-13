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Акавов сам написал заявление об уходе из «Спартака»

сегодня, 19:35

Бывший глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов подтвердил слухи о своем уходе из московского клуба.

Информация, что я ухожу из «Спартака»? Говорили про испытательный срок — это неправда, он прошел. Я написал по собственному желанию. Уход из «Спартака» — это мое решение.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 20:54
Такие решения очень часто принимают по настоятельной просьбе руководства.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:43
Чего то тут не так ??? Знать , не сработались.
viv
viv
сегодня в 20:35
Побежали с тонущего корабля.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:18
Интрига
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 20:12
Возможно. Не всегда женщина на корабле к беде.)))
Байкал-38.
Байкал-38. ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 20:09
Зарема продуманная дженщина! Она долго шла к большим деньгам (конкурс красоты, плейбой, эскортница) не для того, что бы их спокойно воровали из кормушки. Как только Федун допустил её до Спартака она сразу стала устанавливать свои порядки. Она кстати неплохо руководит Федуном. Возможно это пойдёт на пользу Спартаку.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 20:02
Самое то наверное
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:58
а кому это важно кроме его?))))))пусть идёт придёт другой)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:56
Странный клуб даже странные имена, Нариман, ну надо же придумать такое имя, алекпера родственник.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:51
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 19:46
    Зарема рулит! Неужели она перекрыла кормушку? Не знаю как у неё с футболом, но то, что по сути её деньги воруют все кому не лень, ей не нравится. Вот Нариман Акавов понял, что поживиться нечем и решил уйти.
    makkie
    makkie
    сегодня в 19:43
    Обычная практика писать по собственному желанию, чтобы не увольняли по статье )))

    Судя по работе Акавова - тот еще фрукт.
    Ничего толкового не сделал, с трансферами тянул, одни вбросы в СМИ были...
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 19:42
    Ну это явно сделано не на пустом месте....
    beefs
    beefs
    сегодня в 19:36
    всякое бывает в наше время...
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