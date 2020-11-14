Жилберто: «Грилиш может определить будущее „Арсенала“»

Бывший полузащитник «Арсенала» заявил, что «канонирам» нужно подписать хавбека «Астон Виллы» .

С его способностями, он был бы одним из тех в центре, кто мог бы играть в красивый футбол. Он контролирует мяч, делает голевые передачи и может забивать голы.

Джек немного отличается от Денниса Бергкампа, но может определить будущее «Арсенала».