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Жилберто: «Грилиш может определить будущее „Арсенала“»

сегодня, 16:22

Бывший полузащитник «Арсенала» Жилберто Силва заявил, что «канонирам» нужно подписать хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша.

С его способностями, он был бы одним из тех в центре, кто мог бы играть в красивый футбол. Он контролирует мяч, делает голевые передачи и может забивать голы.

Джек немного отличается от Денниса Бергкампа, но может определить будущее «Арсенала».

Ранее появлялась информация, что футболисты «Манчестер Юнайтед» убеждали Грилиша перейти в их клуб.

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Все комментарии
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 16:57
А оно ему надо? Из одного середняка в другой переходить
shlomo
shlomo
сегодня в 16:57
Для начала нужен хороший тренер для Арсенала....
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 16:45
Будущее команды должно определить руководство.

Это что, Грилиш должен приехать и все болото растормошить?

Обаму с Озилом отправить к психологу на семинар "Почему я все еще должен играть после подписанного последнего космического контракта" (спойлер - не должен, это ошибка руководства), заодно Озила вместе с Балериной отправить в спортзал, чтобы их пешком не обходили игроки соперника, Артете объяснить, что умение поставить автобус и убить игру в каждом матче - это еще не все и т.п.

Умный ход с его стороны будет не идти в "Арсенал". Какой смысл, еще одного игрока загубим.
beefs
beefs
сегодня в 16:43
чтобы проверить это суждение нужно его приобрести...
DEIVID 2
DEIVID 2
сегодня в 16:43
Эх, Жилберто Силва - лучший опорник ЧМ 2002. И один из лучших в начале 2000-х.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 16:37
Дело говорит Жилберто
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:29
Не факт что он потянет!Много в Арсенал приходило и не у всех получалось)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:26
Хороший игрок
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