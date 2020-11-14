Жилберто: «Грилиш может определить будущее „Арсенала“»

Бывший полузащитник «Арсенала» Жилберто Силва заявил, что «канонирам» нужно подписать хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша.
С его способностями, он был бы одним из тех в центре, кто мог бы играть в красивый футбол. Он контролирует мяч, делает голевые передачи и может забивать голы.
Джек немного отличается от Денниса Бергкампа, но может определить будущее «Арсенала».
Ранее появлялась информация, что футболисты «Манчестер Юнайтед» убеждали Грилиша перейти в их клуб.
Это что, Грилиш должен приехать и все болото растормошить?
Обаму с Озилом отправить к психологу на семинар "Почему я все еще должен играть после подписанного последнего космического контракта" (спойлер - не должен, это ошибка руководства), заодно Озила вместе с Балериной отправить в спортзал, чтобы их пешком не обходили игроки соперника, Артете объяснить, что умение поставить автобус и убить игру в каждом матче - это еще не все и т.п.
Умный ход с его стороны будет не идти в "Арсенал". Какой смысл, еще одного игрока загубим.
Это что, Грилиш должен приехать и все болото растормошить?
Обаму с Озилом отправить к психологу на семинар "Почему я все еще должен играть после подписанного последнего космического контракта" (спойлер - не должен, это ошибка руководства), заодно Озила вместе с Балериной отправить в спортзал, чтобы их пешком не обходили игроки соперника, Артете объяснить, что умение поставить автобус и убить игру в каждом матче - это еще не все и т.п.
Умный ход с его стороны будет не идти в "Арсенал". Какой смысл, еще одного игрока загубим.