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Фабрегас: «Артете нужно время в „Арсенале“. Он пытается найти свою команду»

сегодня, 13:28

Бывший игрок «Арсенала» Сеск Фабрегас, ныне выступающий за «Монако», поделился мнением о результатах «канониров» при главном тренере Микеле Артете.

Послушайте, это переходный период. У Микеля есть свои идеи, но на это нужно время. Проблема для тренера в наши дни заключается в том, что у вас нет времени. Ты проиграл три матча и все уже просят твоей головы.

Я знаю, что это очень, очень трудно, потому что вы хотите реализовать свои идеи, это долгий процесс. Иногда это трудно, потому что футбол развивается очень быстро, все хотят победить, есть давление со стороны правления, со стороны болельщиков, со стороны игроков. Вы находитесь в этой ситуации каждый божий день.

Он пытается найти свою команду. У них есть Себальос, есть Джака, а теперь они добавили Томаса Партея из «Атлетико», который тоже очень хороший игрок. У них есть Виллиан, Обамеянг — лучшие игроки, это на 100% точно. Может быть, им все еще нужно немного больше времени.

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Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 13:57
в этой команде как в старом замке. ищешь своё, а находишь дух Венгера
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:52
Нужен тренер!
nubom
nubom
сегодня в 13:44
Почему не прошла ставка "тотал меньше 2.5 "Касима Антлерс - Кавасаки Фронтэйл" 1:1"
drug01
drug01
сегодня в 13:39
Будем смотреть и ждать что будет дальше
beefs
beefs
сегодня в 13:30
в том то и проблема что нет времени...
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