Фабрегас: «Артете нужно время в „Арсенале“. Он пытается найти свою команду»

Бывший игрок «Арсенала» , ныне выступающий за «Монако», поделился мнением о результатах «канониров» при главном тренере .

Послушайте, это переходный период. У Микеля есть свои идеи, но на это нужно время. Проблема для тренера в наши дни заключается в том, что у вас нет времени. Ты проиграл три матча и все уже просят твоей головы.

Я знаю, что это очень, очень трудно, потому что вы хотите реализовать свои идеи, это долгий процесс. Иногда это трудно, потому что футбол развивается очень быстро, все хотят победить, есть давление со стороны правления, со стороны болельщиков, со стороны игроков. Вы находитесь в этой ситуации каждый божий день.

Он пытается найти свою команду. У них есть Себальос, есть Джака, а теперь они добавили Томаса Партея из «Атлетико», который тоже очень хороший игрок. У них есть Виллиан, Обамеянг — лучшие игроки, это на 100% точно. Может быть, им все еще нужно немного больше времени.