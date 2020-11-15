Умер легендарный вратарь «Ливерпуля» Клеменс

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сегодня, 19:48

Легендарный вратарь «Ливерпуля» Рэй Клеменс скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает официальный твиттер «красных».

Мы глубоко опечалены смертью одного из величайших вратарей Рэя Клеманса. Все наши мысли с семьей и друзьями Рэя. Покойся с миром.