ГлавнаяНовости

Умер легендарный вратарь «Ливерпуля» Клеменс

сегодня, 19:48

Легендарный вратарь «Ливерпуля» Рэй Клеменс скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает официальный твиттер «красных».

Мы глубоко опечалены смертью одного из величайших вратарей Рэя Клеманса. Все наши мысли с семьей и друзьями Рэя. Покойся с миром.

Клеменс выступал за «Скарптон Юнайтед» (1965-1967), «Ливерпуль» (1967-1981) и «Тоттенхэм» (1981-1988). В составе «красных» он 5 раз выигрывал чемпионат Англии и дважды становился обладателем Кубка Англии. Кроме того, Рэй 3 раза выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА. Клеменс входит в список наиболее выдающихся игроков «Ливерпуля», где занимает одиннадцатую строчку — наивысшую среди вратарей.

Все новости
«Челси» показал тренировку 38-летнего Чеха, дозаявленного в АПЛ
Вчера, 14:04 ФотоКомментарии10
Диего Марадона выписан из больницы после операции на мозге
11 ноября Комментарии26
Мандрыкин рассказал о своей жизни после аварии
10 ноября Комментарии4
Чех: «Знаю, что на 100 процентов готов помочь „Челси“, если понадобится»
03 ноября Комментарии3
Ушёл из жизни прославленный английский футболист Нобби Стайлз
30 октября Фото
Роналдиньо заразился коронавирусом
25 октября Комментарии13
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
Rambler's Top100