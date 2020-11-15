Умер легендарный вратарь «Ливерпуля» Клеменс

Легендарный вратарь «Ливерпуля» Рэй Клеменс скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает официальный твиттер «красных».
Мы глубоко опечалены смертью одного из величайших вратарей Рэя Клеманса. Все наши мысли с семьей и друзьями Рэя. Покойся с миром.
Клеменс выступал за «Скарптон Юнайтед» (1965-1967), «Ливерпуль» (1967-1981) и «Тоттенхэм» (1981-1988). В составе «красных» он 5 раз выигрывал чемпионат Англии и дважды становился обладателем Кубка Англии. Кроме того, Рэй 3 раза выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА. Клеменс входит в список наиболее выдающихся игроков «Ливерпуля», где занимает одиннадцатую строчку — наивысшую среди вратарей.