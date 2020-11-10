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Мандрыкин рассказал о своей жизни после аварии

сегодня, 10:30

Экс-голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин, который уже на протяжении 10 лет прикован к кровати, рассказал о своей нынешней жизни.

Дни проходят одинаково: проснулся, поел, посмотрел телек. Дневной сон. Вечером – какой-нибудь фильм или спортивная трансляция. Круглые сутки бездельничаешь – мечта идиота. Авария? Ни разу не снилась.

Состояние – без изменений. Иногда возникают сложности с дыханием при перемещении по квартире – последствия травмы. А так нормально. Одно время навещал физиотерапевт, делал массаж, разминал мышцы. Сейчас реже. Смысла нет – ничего уже не изменится. Правой рукой могу лицо протереть, почесать. Левая хуже двигается. Пальцы не работают. Мелкая моторика в таких случаях если восстанавливается, то только в первые год-два. А у меня 10 лет прошло. Переключить программу или набрать телефонный номер домашних прошу. Мама, сестра, племянник – все помогают.

Напомним, в 2010 году Мандрыкин попал в аварию.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:35
У Дикуля хуже было восстановился.
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