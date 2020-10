Ушёл из жизни прославленный английский футболист Нобби Стайлз

Английский футболист Нобби Стайлз ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Стайлз является чемпионом мира в составе сборной Англии и обладателем Кубка европейских чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Стайлз, Бобби Чарльтон и Иан Каллаган — единственные англичане, выигравшие главный мировой и европейский клубный футбольные трофеи.

Также в своей карьере Норберт выступал за «Мидлсбро» и «Престон».

We are extremely saddened to learn of the passing of Nobby Stiles MBE.



An integral part of our first-ever European Cup-winning side, Nobby was a titan of the club’s history, cherished for his heart and personality on and off the pitch.



He will be sorely missed by us all. pic.twitter.com/aT0Mk47cEl