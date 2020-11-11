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Диего Марадона выписан из больницы после операции на мозге

сегодня, 19:09

Легенда мирового футбола Диего Марадона выписан из больницы, сообщает Football Italia.

Напомним, что Марадона перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Диего перенес операцию на мозге 4 ноября и провел восемь дней в клинике в городе Оливос (Аргентина).

«Он преодолел самый трудный и деликатный момент в своей жизни. К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо, и полон решимости выздороветь наилучшим образом. Главное, что он думает только о выздоровлении, окружив себя своими близкими. В этот момент ему просто необходимы забота и спокойствие», — сказал адвокат Марадоны Матиас Морла.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:41
С кокса так просто не соскачить!
VAN ARM
VAN ARM ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 19:40
скорее изъяли остатки))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:39
вот и хорошо))) что теперь?))))
drug01
drug01
сегодня в 19:38
Здоровья и быстрее войти в строй
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:30
Здоровья ему и поменьше нюхать...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:17
И? Вправили?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:14
Здоровья Диего!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:10
Здоровья и долгих лет жизни, Диего!
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