Диего Марадона выписан из больницы после операции на мозге

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сегодня, 19:09

Легенда мирового футбола выписан из больницы, сообщает Football Italia.

Напомним, что Марадона перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Диего перенес операцию на мозге 4 ноября и провел восемь дней в клинике в городе Оливос (Аргентина).

«Он преодолел самый трудный и деликатный момент в своей жизни. К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо, и полон решимости выздороветь наилучшим образом. Главное, что он думает только о выздоровлении, окружив себя своими близкими. В этот момент ему просто необходимы забота и спокойствие», — сказал адвокат Марадоны Матиас Морла.