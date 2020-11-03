Чех: «Знаю, что на 100 процентов готов помочь „Челси“, если понадобится»

Технический советник «Челси» Петр Чех высказался о включении в заявку лондонской команды на текущий сезон АПЛ. 38-летний экс-голкипер был заявлен за «Челси» на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
Я знаю, что на 100 процентов готов помочь, если понадобится. Я в хорошей форме, и за два месяца тренировок я убедился, что обладаю теми же качествами.
Кроме того, я целый год отдыхал, не играя в футбол. Это действительно придало мне сил, мое тело восстановилось после 20 лет игры в качестве профессионала. Если обстоятельства заставят меня выйти на поле, я готов.