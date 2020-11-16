Юрий Сёмин может получить работу в «Балтике»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин может стать новым тренером «Балтики». Об этом заявил генеральный директор клуба Тажутдин Качукаев.
У нас есть отношения с Сёминым. Кстати, Юрий Палыч приглашал Калёшина к себе штаб в «Локомотив» в прошлом году. Сёмин и Калёшин на одной волне. Сейчас вопрос в стадии обсуждения. Можем зимой пригласить его в роли тренера-консультанта, но пока никакой ясности нет.
Карл фон Клаузевиц, О войне. Части 5-6, 1832
– К сожалению, украли важные и дорогие для меня документы. Ценность их не меряется деньгами.
Кир Булычев, Зеркало зла, 1995
Примеры применения слов мерятся)/меряются
Карл фон Клаузевиц, О войне. Части 5-6, 1832
– К сожалению, украли важные и дорогие для меня документы. Ценность их не меряется деньгами.
Кир Булычев, Зеркало зла, 1995
Примеры применения слов мерятся)/меряются
Надо заголовок переписать.
Надо заголовок переписать.