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Юрий Сёмин может получить работу в «Балтике»

сегодня, 16:15

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин может стать новым тренером «Балтики». Об этом заявил генеральный директор клуба Тажутдин Качукаев.

У нас есть отношения с Сёминым. Кстати, Юрий Палыч приглашал Калёшина к себе штаб в «Локомотив» в прошлом году. Сёмин и Калёшин на одной волне. Сейчас вопрос в стадии обсуждения. Можем зимой пригласить его в роли тренера-консультанта, но пока никакой ясности нет.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
сегодня в 19:22
сёмин видит таланты спору нет,но возраст и малый бюджет врядли к чему то приведёт
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:35
Зачем это челу на 8-м десятке лет? Пусть наслаждается жизнью и попукивает на пенсии, слава богу заработал немерено, можно тратить и кайфовать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:27
Сёмин в Балтику новый анекдот.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:09
Это будет очень хорошо!!!
RomM84
RomM84 ответ Рефери (раскрыть)
сегодня в 16:56
В таких сражениях, где стороны так медленно и методически меряются силами, излишек этих сил у одной из сторон должен дать очень надёжный перевес.
Карл фон Клаузевиц, О войне. Части 5-6, 1832


– К сожалению, украли важные и дорогие для меня документы. Ценность их не меряется деньгами.
Кир Булычев, Зеркало зла, 1995
Примеры применения слов мерятся)/меряются
Mangur
Mangur
сегодня в 16:55
Пенсионер. На даче не сидится.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:52
А надо ли это Палычу)
Рефери
Рефери ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 16:42
спасибо, поправили
Рефери
Рефери ответ RomM84 (раскрыть)
сегодня в 16:40, ред.
вроде бы всё верно
ДСА
ДСА
сегодня в 16:39
Поболеем тогда за Балтику.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:33
Свежо предание, но верится с трудом...какая на....Балтика....
Legend 6
Legend 6
сегодня в 16:25
Юрий Сёмин получить работу в «Балтике»

Надо заголовок переписать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:19
эта новость тянет на хохму года)))))))))))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 16:16
Ту да ему и дорога
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