Юрий Сёмин может получить работу в «Балтике»

Бывший наставник «Локомотива» может стать новым тренером «Балтики». Об этом заявил генеральный директор клуба Тажутдин Качукаев.

У нас есть отношения с Сёминым. Кстати, Юрий Палыч приглашал Калёшина к себе штаб в «Локомотив» в прошлом году. Сёмин и Калёшин на одной волне. Сейчас вопрос в стадии обсуждения. Можем зимой пригласить его в роли тренера-консультанта, но пока никакой ясности нет.