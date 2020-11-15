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«Зенит» продолжает интересоваться Лингардом из «Ман Юнайтед»

сегодня, 16:27

По данным источника, «Зенит» продолжает интересоваться полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом.

Сам футболист хочет покинуть МЮ из-за недостаточного количества игровой практики.

Также за хавбеком следят «Вест Хэм» и «Монако».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ Z. Kramer (раскрыть)
сегодня в 18:36
да да))с детства)))
VAN ARM
VAN ARM ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 18:36
согласен!!только ампутация всего лишнего))))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:35
газпром-трудно быть богом )))))))сериал продолжается))))))))))
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 18:31
Джесси,вы серьезно...думаю Дзюба не выдержит. Ну а если честно..то думаю посмотрев матчи Зенита в ЛЧ ответ будет очевиден. Трусливый тренер и тактики ноль.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 18:24
А может зенит биографией его интересуется, может в ней есть что то для Дзюбы полезное и интересное. Всё бывает
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:15
Был Джесси, станет Джессикой. Ему это надо?).
DEIVID
DEIVID
сегодня в 18:12
Ещё один чистокровный ариец и гордость Виража.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:07
Он ещё в МЮ что ли?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:57
Никогда Лингард не перейдёт в российскую команду. Никогда. Хватит тешить себя несбыточными мечтами и и позиционировать себя как великий клуб. Англичанин не для вас.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 17:47
Лингардиньо неплохо, но до сих пор есть возможность взять одного из лучших защитников современности, Фила Джонса. Вместе с Ловреном они будут железобетонной связкой.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 17:38
Грядет величайшая связка всех времен - Дзюбиньо и Лингардиньо
particular
particular
сегодня в 17:37
Ну, дорогостоящие легионеры в Зените тоже практикой не избалованы, - много сил и времени отнимает лечение, музеи и рестораны...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:35
Зениту ничего не поможет !
star1970
star1970 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 17:19
К стати непонятно почему вы постеснялись вставить 10 лучших голов Лингарда------ Я посмотрел впечатляет. И вам советую для общего развития.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:16
Значить будут брать!
star1970
star1970 ответ Опасный хулиган (раскрыть)
сегодня в 17:09
В действующего чемпиона России . Не надо пытаться соврать. Низко.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:08
Лучше наверно уйти в Монако!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 17:03
Из середняка АПЛ в середняк РПЛ это шаг назад.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:01
Слухи, не более...
LOpp
LOpp
сегодня в 16:58, ред.
Лингарда уже явно покупают под Почеттино
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 16:58, ред.


Фантастика, в "Зените" будет играть футбольная легенда!
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 16:56
Лингард всегда мечтал играть в Кубке России
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:41
ну пусть поиграет познакомиться с Россией..
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:40
Лингард "мечтает" переходить в зенит как минимум так нам приподнесёт гена.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:38
Трансферное окно закрыто. А весной много чего может измениться и в МЮ и в Зените и у Лингарда
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:34
Не знают куда деньги потратить.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:28
А нужен ли Лингарду Зеня)))
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