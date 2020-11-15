«Зенит» продолжает интересоваться Лингардом из «Ман Юнайтед»

По данным источника, «Зенит» продолжает интересоваться полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом.
Сам футболист хочет покинуть МЮ из-за недостаточного количества игровой практики.
Также за хавбеком следят «Вест Хэм» и «Монако».
По данным источника, «Зенит» продолжает интересоваться полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом.
Сам футболист хочет покинуть МЮ из-за недостаточного количества игровой практики.
Также за хавбеком следят «Вест Хэм» и «Монако».
Фантастика, в "Зените" будет играть футбольная легенда!
Фантастика, в "Зените" будет играть футбольная легенда!