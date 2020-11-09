«Локомотив» может выставить Смолова на трансфер в январе

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сегодня, 19:04

Нападающий может покинуть «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

В клубе не очень довольны игрой Смолова, поэтому зимой, с большой долей вероятности, он будет выставлен на трансфер. В крайнем случае, с ним просто могут расторгнуть контракт.

Напомним, что в матче против «Атлетико» (1:1) болельщики «Локомотива» освистывали Смолова.