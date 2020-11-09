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«Локомотив» может выставить Смолова на трансфер в январе

сегодня, 19:04

Нападающий Фёдор Смолов может покинуть «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

В клубе не очень довольны игрой Смолова, поэтому зимой, с большой долей вероятности, он будет выставлен на трансфер. В крайнем случае, с ним просто могут расторгнуть контракт.

Напомним, что в матче против «Атлетико» (1:1) болельщики «Локомотива» освистывали Смолова.

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Все комментарии
Robinson
Robinson ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 20:35
Он и даром никому не нужен
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 20:27
Нападающим давно нужно ввести систему оплаты: минимальный оклад + премия за каждый гол(типа как у менеджеров % с продаж). Вот тогда будет заинтересованность и монивация в забитом голе, а сейчас только булки просиживают, да жир отращивают! Лодыри.
juvenale
juvenale
сегодня в 20:18
кому этот лодырь нужен
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 20:17
Беда с мотивацией у Феди. В Сельте пыхтел. И до Краснодара старался,и у быков само собой. Видимо, решил,что у нас он уже суперзвезда. Внучка Ельцина с ним. Ждем в скором времени депутата Смолова. Для этого у него уже всё есть.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:15
Даром отдать не захотят, будут искать варианты.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 20:14
платить за него никто не будет и уйдёт бесплатно в середняк наш
VV V
VV V
сегодня в 20:13, ред.
Невозможно продать что-то, если что-то не имеет цены....только если в бесплатную аренду, в условный Текстильщик из Иваново.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 20:02
В Краснодаре была модель 10+1, где все играли на Смолова, оттуда и статистика. В Локо ни при Семине, ни при Николиче такого не было.
Мб когда-то Федя т был футболистом, но пришло время и он осознал дзен всех российских футболеров - зачем что-то делать, потеть, если зарплата все равно капает. А разговоры о Европе это всего лишь попытка набить себе пару лишних нулей в контракте российского клуба, ведь в Европу никто никогда не звал и звать не собирается
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:58
Федор последнее время не только не играет, но не проявляет к этому особого желания. Возможно футбол - законченный этап его жизни. На аналогичный товар в продуктовых магазинах вешают ярко-красный скидочный ценник, как на йогурт, срок годности которого закончится в ближайшие сутки.
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 19:55
В зенит
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 19:49
За Краснодар то статистика у него хорошая была даже очень 75 (53). Если бы не его игра за этот клуб, я бы вообще считал, что он - защитник, к примеру за Динамо: 68 (3). Три гола в 68 матчах, это уровень защитника. Можно сказать, что он играл только за Краснодар и только три сезона из своей карьеры. Как школа Динамо не отсеяла это дерево я не понимаю. С трудом могу представить, что такого игрока продвигал бы Аякс к примеру.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:44
Хотя ты кэшбек получить ещё))
particular
particular
сегодня в 19:41, ред.
Локо СмОла выставит, но кого он вставит?! 🤔
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:34
Федю пора отпустить на вольные хлеба..
ТТ
ТТ
сегодня в 19:32
Да кто ж его купит???? Он же памятник!!!
Паровозов
Паровозов
сегодня в 19:29
При всех заслугах и Эдера туда же.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:28
Надо будет ещё приплатить, чтобы забрали куда-нибудь в ПФЛ. Уровень ФНЛ он уже не тянет.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 19:24
Зато Сельте не продали 🤣🤣🤣
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:23
На авито...
протон1
протон1
сегодня в 19:20, ред.
давно пора. я не болельшик локо. но этого футболиста ваще надо выгнать. он не хочет играть . он уже богач. лавелас в барах. гус как то говорил если он будет отдаваться на тренировках то будет хороший футболист. он не там отдавался на тренях. а в клубах с кальяном
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:17
Его не на трансфер надо,а на аукцион залежалых товаров,со стартовой ценой в один рубль.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:12
в шинник в аренду если только))
Zak11
Zak11
сегодня в 19:12
Переход в Локо был ошибкой однозначно. С Краснодара надо было в Европу двигать, когда спрос был ещё. А теперь... Ну Динамо может и заберёт своего воспитанника.
beefs
beefs
сегодня в 19:05
Смолова пора дарить...
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