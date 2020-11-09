«Локомотив» может выставить Смолова на трансфер в январе

Нападающий Фёдор Смолов может покинуть «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.
В клубе не очень довольны игрой Смолова, поэтому зимой, с большой долей вероятности, он будет выставлен на трансфер. В крайнем случае, с ним просто могут расторгнуть контракт.
Напомним, что в матче против «Атлетико» (1:1) болельщики «Локомотива» освистывали Смолова.
Мб когда-то Федя т был футболистом, но пришло время и он осознал дзен всех российских футболеров - зачем что-то делать, потеть, если зарплата все равно капает. А разговоры о Европе это всего лишь попытка набить себе пару лишних нулей в контракте российского клуба, ведь в Европу никто никогда не звал и звать не собирается
Мб когда-то Федя т был футболистом, но пришло время и он осознал дзен всех российских футболеров - зачем что-то делать, потеть, если зарплата все равно капает. А разговоры о Европе это всего лишь попытка набить себе пару лишних нулей в контракте российского клуба, ведь в Европу никто никогда не звал и звать не собирается