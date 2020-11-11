Гайч и Чалов подводят Ганчаренко. В ЦСКА задумались о трансфере Мусы

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сегодня, 10:25

Вагнера не вернули, но Ахмед стал на шаг ближе. О форвардах «армейцев» — на «Соккер.ру».

Влашич помогает понять проблему «армейцев»

Футболисты такого уровня заглянут в ЦСКА в ближайшем будущем, только если карьера хорвата продолжится успешным трансфером в топ-5. А вот чтобы задержался, надо быть счастливым в московском клубе. Внимательный зритель подметил, что Влашич любит отдавать мяч Фернандесу или Кучаеву. В первом случае уверен в опыте Марио, во втором – в неожиданной удачливости ударов Константина.



Но с Эджуке, Чаловым и Гайчем другая история. Николе сложно любить тех, кто промахивается. Влашичу аналитики ЦСКА представляли статистику прошлого сезона в РПЛ . У Дзюбы было 59 созданных моментов – получил 12 ассистов, у Бакаева 72 – 9 голевых передач. Алексей Миранчук придумал 69 результативных пасов и уехал в Серию А, куда метит в ближайшее время Никола.

Влашич же создал больше всех в РПЛ шансов для других – 88. Но ЦСКА не попал в Лигу чемпионов. Николу не забрали в «Наполи» или «Интер». А из почти девяти десятков моментов хорвата напарники реализовали всего 5 штук. У Дзюбы голом стал каждый пятый пас под удар благодаря меткости партнеров, а у Влашича лишь каждый 18-й. Видна проблема с реализацией хороших атак.

В новом сезоне близится экватор, хорват снова первый в РПЛ по созданным моментам – 36 в 12 играх. И лишь один из девяти шансов завершается голами. ЦСКА лидирует, но не обошлось без осечек конкурентов. Есть три поражения, которых можно было избежать с высокой реализацией. «Армейцам» и так немножко везет – если неочевидные голы. И нет поддержки порывов Николы в ряде матчей.

Влашич, как Миранчук, хочет забивать или «Интеру», или в составе миланского клуба в будущем. Поэтому Ганчаренко нужно думать не только о том, как сохранить Акинфееву природный цвет волос, наладив игру в защите. Полезно облагородить завершающую фазу атак. Все соперники в курсе, что у Эджуке, Гайча и Чалова не все в порядке.

Гайч рискует стать разочарованием сезона

Летом только трансферы Вендела, Ловрена и Эджуке обошлись дороже, чем подписание молодого аргентинца. У Адольфо, кроме странного для 21 века имени, было немного минусов. Физически крепкий, неплохо дебютировал на взрослом уровне в «Сан-Лоренсо». Его изучали скауты, в него поверил Бабаев.

Чалову в схеме «3-5-2» был нужен или напарник с голами, или сменщик. Акинфеев после победы над «Ростовом» отметил гол Федора, а все остальные отмечают странную игру Гайча. Адольфо выпадает, смотрится так, как Нецид в худших матчах. Но Томаш был бойцом, а от Гайча не дождались черновой работы в стиле Дзюбы в «Зените».

Хотят получить за 8.5 млн евро голы. Иначе «армейцы» потеряют миллионы. Но дело даже не в том, что у клуба Гинера нет финансовых запасов и непозволительны просчеты, особенно с учетом, что не зарабатывают миллионы от УЕФА победами в Лиге Европы. Дело в футболе. Ганчаренко не может выпускать Гайча постоянно, ведь он не готов.

Агент защищает своего клиента, а мы смотрим на цифры. Гайч не может сыграть все 90 минут, всего трижды вышел в основе, еще 9 раз на замену. Провел на поле скромные 336 минут, забил «Вольфсбергу», что хорошо. Но у него по 2.4 удара в пересчете на полный матч в РПЛ , плохая вовлеченность в игру, потери мяча и медлительность. Адольфо пока смотрится чужим на поле.



А вот Эджуке скорее в фазе молодого Мусы, которому Слуцкий с бровки орал, куда бежать, когда бить. С Ахмедом в ЦСКА контактируют давно. Не было бы проблем у Гайча и Чалова – потеряли уверенность, что так нужна форвардам, ни о каких «бывших» не заикались. Но ситуация непростая, Бабаев не может упускать неожиданный шанс.

Ахмед заработал миллионы и рвется в Европу

Вряд ли Муса на пике формы. 26 октября разорвал контракт с «Аль-Насср». В прошлом сезоне забил 4 мяча, отдал 7 ассистов, а за год до этого выиграл чемпионство. Цифры не такие крутые, как были в РПЛ – 135 матчей, 48 голов и 27 ассистов. Но нигериец не сидел на скамейке.

Сыграл 50 матчей только в тамошней Премьер-Лиге, был основным. Прощались с ним без негатива, «Соколом» назвали. Плюс Мусы для трансфера – не было сложных травм. А если медленнее, чем раньше – не страшно. Странно подписывать нигерийца с левого фланга после подписания нигерийца с левого фланга – Эджуке?

Вот только Ганчаренко знакомый игрок может быть нужен в центре атаки. Глядишь, Кучаев и Влашич дождутся африканской связки Эджуке и Мусы. Причем лимит не мешает ЦСКА – Шкурин и Зайнутдинов не считаются легионерами. Можно поискать зимой Вернблума 2.0, но никто не мешает отдать в аренду Бистровича, у которого 1 матч в основе в РПЛ .

Муса можно подписать и заявить, раз свободный агент. Опытный форвард нужен, а отказ от Вагнера Лава может стать стратегической ошибкой. Вспомните, как Фарфан «Локомотиву» помог сколотить чемпионский коллектив. Там еще были Чорлука и Денисов. У ЦСКА , который мечтает о «золоте», в поле ни одного «деда», Дзагоев – не того формата.



Лав останется в Казахстане, так что идея с Мусой не самая плохая. Ахмету всего 28 лет. Не заиграл в «Лестере» — медицинский факт, но статистика в Саудовской Аравии хорошая. Плюс не нужно платить за трансфер. ЦСКА достаточно выиграть конкуренцию у турецких клубов – можно заполучить усиление именно линии атаки.

Для чемпионства нужны проверенные снайперы

В составе «армейцев» Муса бывал «ложной девяткой». И раз центральные форварды Шкурин, Гайч и Чалов суммарно в ЛЕ и РПЛ забили 4 мяча, а Кучаев, не так давно игравший левого защитника – 6, то форвард срочно нужен. В этот раз Гинер не сможет сказать, что ему предлагают прошлое, ведь голы нужны в настоящем.

Свободных агентов можно подписывать по ходу сезона. И хотя Ахмед Муса не поможет в Лиге Европы, он достаточно молодой и знакомый с ЦСКА , чтобы заиграть в РПЛ . Когда Муса вернулся два года назад, то в 16 матчах забил 7 мячей. У Чалова за весь прошлый сезон в 39 поединках всего на 2 мяча больше, а Гайчу пока 9 голов за сезон и не снятся.

Эджуке — одаренный, но ему не хватает класса и стабильности. Так что ЦСКА правильно сделает, если подпишет краткосрочный контракт со старым знакомым. Год назад Бабаев подтверждал контакты, но исключал возвращение Мусы как раз из-за крутого личного контракта в Саудовской Аравии. Но сейчас это свободный агент, заработавший много денег.

Захочет еще больше – окажется в Турции, а договорятся с ЦСКА – хуже не станет. Лучшими снайперами лидера РПЛ являются хавбеки Кучаев и Влашич. Причем Константин забил дебютный мяч в лиге лишь в пятом сезоне в карьере. В Лиге Европы после трех игр скромные 2 гола, но один – авторства соперника.