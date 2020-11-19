Кирьяков: «Черчесова точно не нужно увольнять»

Экс-нападающий сборной России прокомментировал поражение национальной команды от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций.

Удивительно то, с каким настроем наши футболисты вышли на поле. Ощущение, что они уже устали от долгих игр. Постоянные ошибки и попытка вполноги победить, тогда как сербы вышли с сумасшедшим желанием выиграть. И это при том, что для них игра не имела значения. Да, у нас было много потерь. И не хватило такого лидера, как Дзюба, который мог в качестве капитана завести команду. Но и у соперника из-за «ковида» выбыло несколько ключевых игроков.

В общем, зрелище душераздирающее, но при этом я бы не стал слишком драматизировать ситуацию. И точно не надо увольнять Черчесова. Надо просто спокойно всё проанализировать, сделать правильные выводы и готовиться к чемпионату Европы.