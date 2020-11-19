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Кирьяков: «Черчесова точно не нужно увольнять»

вчера, 02:16
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал поражение национальной команды от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций.

Удивительно то, с каким настроем наши футболисты вышли на поле. Ощущение, что они уже устали от долгих игр. Постоянные ошибки и попытка вполноги победить, тогда как сербы вышли с сумасшедшим желанием выиграть. И это при том, что для них игра не имела значения. Да, у нас было много потерь. И не хватило такого лидера, как Дзюба, который мог в качестве капитана завести команду. Но и у соперника из-за «ковида» выбыло несколько ключевых игроков.

В общем, зрелище душераздирающее, но при этом я бы не стал слишком драматизировать ситуацию. И точно не надо увольнять Черчесова. Надо просто спокойно всё проанализировать, сделать правильные выводы и готовиться к чемпионату Европы.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 11:04
Перед игрой многие писали что Сербы сольют по- братски, что им матч не важен, а слила Россия!!!
galem72
galem72
вчера в 10:55
Конечно, не нужно! Ведь он такой "специалист". ))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 07:33
при том, что для них игра не имела значения(с)
Да щас! Кирьяков о тех ли сербах говорит?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 07:31
А что ж ему за это, талоны на усиленное питание?(с)
giga71
giga71
вчера в 02:26
"Нет, надо!" (как говорил Папанов)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 02:21
Конечно не стоит,ведь для наших футбольных и не только властей, стабильность,даже если она днищенская,лучше перемен.А самое интересное,что мы это все хаваем...
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