Черчесов о замене Гильерме в перерыве: «Он ни разу не выручил»

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вчера, 01:32

Главный тренер сборной России после разгромного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций объяснил, почему в перерыве заменил голкипера «Локомотива» Гильерме на вратаря «Сочи» . Напомним, после первого тайма российская команда уступала со счётом 0:4.