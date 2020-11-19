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Черчесов о замене Гильерме в перерыве: «Он ни разу не выручил»

вчера, 01:32
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгромного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций объяснил, почему в перерыве заменил голкипера «Локомотива» Гильерме на вратаря «Сочи» Сослана Джанаева. Напомним, после первого тайма российская команда уступала со счётом 0:4.

Гильерме сыграл неудачный тайм, ни разу не выручил, поэтому мы посчитали нужным его поменять. Такие таймы бывают у каждого вратаря, зачем дальше его оставлять?

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Палыч82
Палыч82 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 01:15
Не фанат Гильерме, но известно, что в отличие от Фернандеса, Ари, Нойштедтера и Рауша, как раз таки натурализованных по одобрению Кремля для привлечения в сборную, Маринатка самостоятельно гражданство получил и сдавал экзамены, дети выросли у него в России. А то, что его в сборную вызывают давно уже сдувшегося, это чудачество тренерского штаба главной команды страны.
P.S. Объективности ради в прошедшем матче любому киперу бы в таких расстрельных ситуациях напихали бы авоську
Truly
Truly
вчера в 11:58
Нельзя вратаря менять в такой ситуации
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 11:04
А где центр поля? Почему защитники пассивно оборонялись всю игру? Стас как Пиджак, обвинивший Максименко в поражении Оренбургу. Такого же уровня "специалист"
Брулин
Брулин
вчера в 10:55
Штрафная, сборной России. Проходной двор, ни подбора ,ни быстрого выхода в атаку. Играть было не ко му.Нет команды. Результат деятельности тренера
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 09:41
Почему после перерыва у нас не заменили тренера?
Знатог
Знатог
вчера в 06:36
Этот негр вообще не вратарь высшей лиги чего черч его тащит. Человек который был вратарём не умеет подбирать вратарей, а че он умеет.
амурец
амурец ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 04:17
Сафонова с Челси и Севильей видели, а вот Кержакова можно было взять, Гиля после Динамо реально поплыл
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 03:41
Да он давно уже недовратарь, как и ты как недотренер , валите оба с сборной - клоуны
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 03:32
Странно что Стас не заметил этого, а именно слабой игры Гили с Динамо. Это был звоночек серьёзный. Сафонов, Максименков, Кержаков М., на сегодня сильнее играют.
ballak144
ballak144 ответ Слайш (раскрыть)
вчера в 03:10
Жаль тренера в перерыве заменить нельзя)
амурец
амурец
вчера в 02:33
ну да защита сыграла просто великолепно, сербы бьют по воротам чуть ли не в упор, а защитники стоят и наблюдают или отпрыгивают от мяча, а виноват конечно вратарь
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 02:05
Так зачем дали Российский паспорт Гильерме и вызвали в сборную.
Слайш
Слайш
вчера в 01:56
чего ж ты пес болотного не заменил в перерыве? гильерме значит виноват, он пропустил.. А то что после 7 ударов в болотного 1 в створ и он как бы не забил при этом - то ничего, пусть дальше играет..

Я как болела ЦСКА конечно недолюблюиваю спартак и его игроков, но в данной ситуации выход Соболева не просто напрашивался - он орал о своей необходимости любому адекватному человеку... Жаль, что тренера сборной никак нельзя причислить к адекватным
Слайш
Слайш
вчера в 01:52, ред.
Конечно, Гильерме - далеко не самый лучший вратарь, очевидно, но в данном случае помоему всё и всем понятно - чабан просто нашел козла отпущения, что в очередной (примерно в 10001ый) раз подчеркивает тотальную тренерскую безграмотность и никчемность... Его выходки напоминают поступки Лукашенко в Белоруссии. На месте Гили я бы просто в следующий раз тупо отказался ехать в сборную (если ей продолжит руководить усатый), объяснив это тем, что не хочет играть под руководством тренера, который всегда валит вину на всех, кроме себя..

Винить вратаря за пропуск после рикошета и двух расстрелов в упор головой из вратарской площади - удел хейтеров.. Но заметьте - это позволяет себе тренер... Короче с усатым всё, выносите, уже неприятно пахнет
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 01:38
По заявкам зрителей. Черчесов по ходу читает Соккер)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 01:38
Он не выручил только во 4 голе,во всех остальных он и не мог выручить и сделал все от себя зависящее.Да и вообще, проигрывая 4:0 после перерыва и не менять Заболотного,а вратаря.....это не знаю как назвать,тупость и некомпетентность в высшей степени.
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 01:35
Защитники видимо выполнили свою работу на пятёрку, а виноват русифицированный вратарь.
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