Черчесов о замене Гильерме в перерыве: «Он ни разу не выручил»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгромного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций объяснил, почему в перерыве заменил голкипера «Локомотива» Гильерме на вратаря «Сочи» Сослана Джанаева. Напомним, после первого тайма российская команда уступала со счётом 0:4.
Гильерме сыграл неудачный тайм, ни разу не выручил, поэтому мы посчитали нужным его поменять. Такие таймы бывают у каждого вратаря, зачем дальше его оставлять?
P.S. Объективности ради в прошедшем матче любому киперу бы в таких расстрельных ситуациях напихали бы авоську
P.S. Объективности ради в прошедшем матче любому киперу бы в таких расстрельных ситуациях напихали бы авоську
Я как болела ЦСКА конечно недолюблюиваю спартак и его игроков, но в данной ситуации выход Соболева не просто напрашивался - он орал о своей необходимости любому адекватному человеку... Жаль, что тренера сборной никак нельзя причислить к адекватным
Я как болела ЦСКА конечно недолюблюиваю спартак и его игроков, но в данной ситуации выход Соболева не просто напрашивался - он орал о своей необходимости любому адекватному человеку... Жаль, что тренера сборной никак нельзя причислить к адекватным
Винить вратаря за пропуск после рикошета и двух расстрелов в упор головой из вратарской площади - удел хейтеров.. Но заметьте - это позволяет себе тренер... Короче с усатым всё, выносите, уже неприятно пахнет
Винить вратаря за пропуск после рикошета и двух расстрелов в упор головой из вратарской площади - удел хейтеров.. Но заметьте - это позволяет себе тренер... Короче с усатым всё, выносите, уже неприятно пахнет