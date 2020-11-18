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Семшов: «России нужно занять 1-е место в группе, чтобы выйти в Лигу A»

18 ноября 2020, 23:07
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о значении матча Лиги Наций с Сербией (0:1, первый тайм).

Есть понимание, а не ожидания. Понимание того, что нам нужно занять первое место в группе для того, чтобы выйти в Лигу A.

Для того, чтобы это сделать нам нужна победа, потому что другие варианты мы можем рассматривать – нас может устроить ничья, если в параллельном матче будет ничья, но все-таки, когда ты выходишь на футбольное поле, ты думаешь только о победе и с этим проще играть, жить. На это проще настраиваться.

Не сказал бы, что у Сербии отсутствует мотивация на этот матч. Играя в национальной футболке своей сборной, мотивация есть всегда. Нет достижения результата. Сербы не одержали в нашей группе ни одной победы. У нас же мотивация на самом высоком уровне, потому что мы не выиграли у Молдавии, проиграли Турции.

Сейчас та игра, в которой нужно победить. Конечно, некоторые эксперты утверждают, что это матч «жизни и смерти». Нет, это не так. Это матч, в котором нам нужно победить, чтобы впоследствии иметь сильных соперников. Это же не чемпионат мира и не чемпионат Европы.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский- ответ beefs (раскрыть)
вчера в 03:45
Уже ))))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 00:08
сегодня показали всё на что способны. и это не удивляет)))
Брулин
Брулин
вчера в 00:01
..."выйти в Лигу A и иметь сильных соперников"... уже имеют, в лиге А драть будут.
figrant
figrant
18 ноября в 23:42
Впоследствии сильные соперники нас иметь будут. А нет, вроде не так- нас слабые уже имеют.
beefs
beefs
18 ноября в 23:42
да зачем она (группа А) нам нужна, нас скоро с группы В попросят...
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 ноября в 23:41
Давно пора молодежь было вводить!Крайний срок сразу после ЧМ!
ilyafrom
ilyafrom
18 ноября в 23:39
Капитан очевидность
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 23:38
Нужно - не есть можно.
mihaluch
mihaluch
18 ноября в 23:36
Уже 0:4 совсем немного осталось.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября в 23:32
Вот смотрю сейчас этот матч. Ну без слёз не взглянешь. Какая лига А может быть?
Если турки с сербами нам по 3 штучки отгружают, что с нами сделают бельгийцы с французами? Надеюсь, Черчесова уберут из сборной.
И нужен тренер, который любит и умеет работать с молодыми ребятами. Просто тупо выбрать тренера, у которого самый молодой состав и какие-то успехи с этим составом.
Хуже, чем есть сейчас, вряд ли будет. Ну вот, уже 4-0...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 ноября в 23:31
Есть понимание, что мотивированная сборная Россия по футболу меняет позицию "на коленях" на позу "раком".
ЮЗИК
ЮЗИК
18 ноября в 23:20
Похоже им не очень хочется в Лигу А
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября в 23:07
Я бы поспорил...
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