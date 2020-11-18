Семшов: «России нужно занять 1-е место в группе, чтобы выйти в Лигу A»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о значении матча Лиги Наций с Сербией (0:1, первый тайм).

Есть понимание, а не ожидания. Понимание того, что нам нужно занять первое место в группе для того, чтобы выйти в Лигу A.

Для того, чтобы это сделать нам нужна победа, потому что другие варианты мы можем рассматривать – нас может устроить ничья, если в параллельном матче будет ничья, но все-таки, когда ты выходишь на футбольное поле, ты думаешь только о победе и с этим проще играть, жить. На это проще настраиваться.

Не сказал бы, что у Сербии отсутствует мотивация на этот матч. Играя в национальной футболке своей сборной, мотивация есть всегда. Нет достижения результата. Сербы не одержали в нашей группе ни одной победы. У нас же мотивация на самом высоком уровне, потому что мы не выиграли у Молдавии, проиграли Турции.

Сейчас та игра, в которой нужно победить. Конечно, некоторые эксперты утверждают, что это матч «жизни и смерти». Нет, это не так. Это матч, в котором нам нужно победить, чтобы впоследствии иметь сильных соперников. Это же не чемпионат мира и не чемпионат Европы.