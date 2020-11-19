Бубнов: «Это полный провал. К Черчесову много вопросов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление сборной России в матче против Сербии (0:5) в рамках Лиги Наций.

Это был полный провал. Конечно, можно сказать, что у нашей и без того проблемной линии обороны случились серьёзные потери. Выбыл Кудряшов, дисквалифицирован Семёнов, не мог сыграть Зобнин, но и с ними в составе получили три мяча от турков. Тем не менее это повлияло на надёжность задней линии. В то же время у сербов было не меньше потерь важных игроков, но те кто был, здорово проявили себя. Хозяева продемонстрировали очень организованную и сбалансированную игру, выигрывали большинство единоборств, забирали подборы и реализовывали моменты.

Как изменилась бы игра, забей Заболотный на первой минуте? Это дало бы хоть какое-то преимущество, прилив положительных эмоций, но в целом сербы всё равно взяли бы своё. Подопечные Черчесова не смогли навязать активный прессинг, не наладили контроль мяча, уступали в борьбе и при выборе позиции, вот и получили такой результат. По ходу первого тайма преимущество соперника нарастало с пугающей силой. Когда пропускали один мяч за другим, играли уже по инерции. На поле не нашлось лидера, который смог бы встряхнуть команду. Не факт, что при Дзюбе было бы иначе, но без него заводилы на поле точно нет.

К Черчесову много вопросов и без этого, начиная с замен в перерыве. Почему крайним оказался вратарь, в которого он верил? Гильерме персонально не виноват ни в одном пропущенном мяче из четырёх. Замена в такой ситуации — психологический удар. Братья Миранчуки не так часто получали мяч, но обостряли, создали несколько моментов и опасных подходов. Вышедшие на второй тайм игроки выглядели как минимум ничуть не лучше. Возможностей забить до перерыва у россиян было немало, проваливались опорная зона и оборона. Почему не получил шанс Соболев, когда Заболотный губил моменты один за другим? Почему так поздно вышел Черышев? Почему сборная не меняет тактику в зависимости от подбора исполнителей, не ищет варианты?

Уступая 0:4, сборная России должна была попытаться сохранить лицо, проявить желание и волю. Но и этого, к сожалению, не вышло. Результаты сборной в последнее время не впечатляли, но логичным я бы назвал исход поединка с Турцией, а не этот разгром от Сербии. Да, мы обсуждаем катастрофу, но всё-таки в отдельно взятом матче. Не думаю, что по горячим следам последуют оргвыводы, но вообще, это повод и для тренерского штаба, и для руководства крепко задуматься.