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Бубнов: «Это полный провал. К Черчесову много вопросов»

вчера, 01:49
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление сборной России в матче против Сербии (0:5) в рамках Лиги Наций.

Это был полный провал. Конечно, можно сказать, что у нашей и без того проблемной линии обороны случились серьёзные потери. Выбыл Кудряшов, дисквалифицирован Семёнов, не мог сыграть Зобнин, но и с ними в составе получили три мяча от турков. Тем не менее это повлияло на надёжность задней линии. В то же время у сербов было не меньше потерь важных игроков, но те кто был, здорово проявили себя. Хозяева продемонстрировали очень организованную и сбалансированную игру, выигрывали большинство единоборств, забирали подборы и реализовывали моменты.

Как изменилась бы игра, забей Заболотный на первой минуте? Это дало бы хоть какое-то преимущество, прилив положительных эмоций, но в целом сербы всё равно взяли бы своё. Подопечные Черчесова не смогли навязать активный прессинг, не наладили контроль мяча, уступали в борьбе и при выборе позиции, вот и получили такой результат. По ходу первого тайма преимущество соперника нарастало с пугающей силой. Когда пропускали один мяч за другим, играли уже по инерции. На поле не нашлось лидера, который смог бы встряхнуть команду. Не факт, что при Дзюбе было бы иначе, но без него заводилы на поле точно нет.

К Черчесову много вопросов и без этого, начиная с замен в перерыве. Почему крайним оказался вратарь, в которого он верил? Гильерме персонально не виноват ни в одном пропущенном мяче из четырёх. Замена в такой ситуации — психологический удар. Братья Миранчуки не так часто получали мяч, но обостряли, создали несколько моментов и опасных подходов. Вышедшие на второй тайм игроки выглядели как минимум ничуть не лучше. Возможностей забить до перерыва у россиян было немало, проваливались опорная зона и оборона. Почему не получил шанс Соболев, когда Заболотный губил моменты один за другим? Почему так поздно вышел Черышев? Почему сборная не меняет тактику в зависимости от подбора исполнителей, не ищет варианты?

Уступая 0:4, сборная России должна была попытаться сохранить лицо, проявить желание и волю. Но и этого, к сожалению, не вышло. Результаты сборной в последнее время не впечатляли, но логичным я бы назвал исход поединка с Турцией, а не этот разгром от Сербии. Да, мы обсуждаем катастрофу, но всё-таки в отдельно взятом матче. Не думаю, что по горячим следам последуют оргвыводы, но вообще, это повод и для тренерского штаба, и для руководства крепко задуматься.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:50, ред.
Какие ещё могут быть вопросы к правильному едрасу? Почетает царька, облизывает систему, против ничего не говорит. А то что тренер никакой — так это не важно. Профессионализм и талант при нашем режиме не в моде. ))
Бамбихрюк
Бамбихрюк
вчера в 10:16
Соболев не получил шанс потому что его агент не друг Стаса.
karnager
karnager ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 08:23
не фееричного, а купленного! не забудь это
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 08:09
0:5 от Сербии, команды даже не среднего уровня - это, конечно, позор! Имея такой большой задел, всё растерять в четырёх! матчах!!! Именно после ничьих дома с Турцией и Венгрией надо было что-то делать, а не почивать на лаврах!!! Но Уссатый тупо гнул свою бестолковую линию. Вот и имеем ПОЗОР на всю Европу и дальше. Надо отобрать бюджетные деньги у футбола и отдать малоимущим. Тратим огромные средства на содержание стада баранов!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 07:40, ред.
Нужно ли говорить, что это истинный уровень Уссатого!? После "фееричного" домашнего чм наступили трудовые суровые будни в которых открылась несостоятельность тренерского штаба практически во всём!!!
амурец
амурец
вчера в 04:53
бубен конечно часто несёт всякое, но здесь с ним трудно не согласиться
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 03:55
А у руководства не чем думать! Не нижним, ни верхним. Импотенты....млять.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
вчера в 02:09
У понимающих людей и не было никаких розовых очков и на ЧМ мы играли не очень, где-то везло, где-то статус хозяев работал на нас.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 02:04
Для оргвыводов время не пришло, но розовые очки домашнего ЧМ с носа сборной определенно слетели.
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