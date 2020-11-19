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Черчесов: «У Сербии сегодня залетело всё, у нас — нет»

19 ноября 2020, 01:39
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций.

Скажу банальность: у них всё залетело сегодня, у нас — нет. Хотя я думаю, что, если бы мы даже забили наш первый момент, это ничего бы не изменило. Надо быть объективным, сербы были сегодня свежее, лучше, и они заслуженно выиграли. Другое дело, что не было движения, которое у нас должно быть. А когда команда физически не готова, мы выглядим ниже того уровня, который можем дать. Это уже который раз у нас подтверждается, и здесь двух мнений быть не может.

Как оценю, что Россия вышла на Евро, а Сербия — нет? Ну это же сегодняшний матч. Мы свой отборочный цикл великолепно прошли. Жалко, эта пандемия нас чуть-чуть приостановила. Сербия не вышла на чемпионат Европы, значит, в тот момент, когда надо было быть готовыми, у них по той или иной причине не получилось это сделать. А мы дали свой результат, потому мы и на чемпионате Европы, а Сербия пока нет. Хотя Сербия всегда была хорошей командой, не знаю, по какой причине у них что-то не получилось.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
19 ноября в 20:25
Усатого 14ка гнать в шею
suiw
suiw
19 ноября в 07:26
Не мужик
КЭТиК
КЭТиК
19 ноября в 04:19
Неожиданно произошел развал сборной.
Kostya P.
Kostya P.
19 ноября в 03:29
Оно само по себе не залетает. Нужно , что-бы нападающие умели забивать голы ,а защитники могли мешать нападающим соперника забивать
амурец
амурец
19 ноября в 02:37
у сербов была защита у нас нет, у сербов было нападение у нас нет, потому так и получилось
Leha-ha50
Leha-ha50
19 ноября в 02:27
Чтобы хоть что то залетело, надо было Заболотного на лавке оставить. Такого "забивалу" близко к сборной подпускать нельзя.
vastudio
vastudio
19 ноября в 02:06
Давай ещё ЧМ 2018 вспомни кто куда вышел или не вышел))))
Ген Геныч
Ген Геныч
19 ноября в 01:55
    LAISMEN
    LAISMEN
    19 ноября в 01:51
    Это ВАШ ЗАЛЕТ товарищ тренер.....
    dalex83
    dalex83
    19 ноября в 01:48
    Чисто тренирское поражение!!! Других слов нету. Ошибка ов составе и тд. Сейчас шляпа про рукоблуда...
    LOpp
    LOpp
    19 ноября в 01:42
    Жалко, эта пандемия нас чуть-чуть приостановила.

    Поняли?
    Нашу сборную короновирус оставил, а остальных он не коснулся.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    19 ноября в 01:41
    Неплохо, усатый чабан еще и бедную Сербию утешил в интервью)
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