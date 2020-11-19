Черчесов: «У Сербии сегодня залетело всё, у нас — нет»

Наставник сборной России прокомментировал разгромное поражение от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций.

Скажу банальность: у них всё залетело сегодня, у нас — нет. Хотя я думаю, что, если бы мы даже забили наш первый момент, это ничего бы не изменило. Надо быть объективным, сербы были сегодня свежее, лучше, и они заслуженно выиграли. Другое дело, что не было движения, которое у нас должно быть. А когда команда физически не готова, мы выглядим ниже того уровня, который можем дать. Это уже который раз у нас подтверждается, и здесь двух мнений быть не может.

Как оценю, что Россия вышла на Евро, а Сербия — нет? Ну это же сегодняшний матч. Мы свой отборочный цикл великолепно прошли. Жалко, эта пандемия нас чуть-чуть приостановила. Сербия не вышла на чемпионат Европы, значит, в тот момент, когда надо было быть готовыми, у них по той или иной причине не получилось это сделать. А мы дали свой результат, потому мы и на чемпионате Европы, а Сербия пока нет. Хотя Сербия всегда была хорошей командой, не знаю, по какой причине у них что-то не получилось.