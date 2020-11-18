«Мы весьма средненькая европейская команда». Губерниев — о матче с Сербией

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале высказался о матче сборных России и Сербии (0:4, перерыв) в Лиге Наций, который транслируют по Первому каналу.

А на Первом запрещено поддерживать страну, критикуя бездарных футболистов?

Есть ощущение, что наш главный тренер после ряда успехов откровенно в последнее время «заигрался». Развивать мысль не буду. Понимайте, как хотите. Мы весьма средненькая европейская команда. И тут чьи-то даже самые маленькие ошибки приводят к большим и громким оплеухам! Как сегодня!