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«Мы весьма средненькая европейская команда». Губерниев — о матче с Сербией

18 ноября 2020, 23:42
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале высказался о матче сборных России и Сербии (0:4, перерыв) в Лиге Наций, который транслируют по Первому каналу.

А на Первом запрещено поддерживать страну, критикуя бездарных футболистов?

Есть ощущение, что наш главный тренер после ряда успехов откровенно в последнее время «заигрался». Развивать мысль не буду. Понимайте, как хотите. Мы весьма средненькая европейская команда. И тут чьи-то даже самые маленькие ошибки приводят к большим и громким оплеухам! Как сегодня!

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Все комментарии
Карадениз Миялович
Карадениз Миялович
вчера в 06:15
Ну что можно сказать,команда 74ров...пусть как Дзюба продолжают наяривать,это у них лучше всего получается.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 00:50
Vasya Oblomov
Вчера 16:37
Если не выиграют будут говорить что без Дзюбы сборная не тянет
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За наших
За наших
вчера в 00:47
ну этот как и с турцией - судья виноват))) а если честно - команда помойка.. реально середнячок с натяжкой.
Faustello
Faustello
вчера в 00:46, ред.
Хорошо сыграли, тактически грамотно, зачем нам группа А и постоянные проигрыши, а тут хоть какие то шансы на победы есть...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 00:42
Какая средненькая? Россия на 20 месте в Европе, зачем наши успехи и достижения принижать, Дима?
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 00:26
Это все судья виноват помешал победить сборной Россие. Наглосаксы не навидят Россию и не упустили возможности подгадить руским. Это заговор против России!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
вчера в 00:13
Нет, конечно. Просто надо придумать оправдание Овцеводу для того приступа неудержимой диареи, что происходит сейчас в Белграде.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 00:05
Неужели вы думаете что дело в этом полене?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 00:04
ахахах ну что убедились что Чабан днище безсвязное
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 00:03
Это хорошо)
311
311
18 ноября в 23:57
Подлил говнеца, тут и без тебя тошно!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 23:55
Есть в России игроки норм уровня,тренера надо менять!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 23:51
Сегодня мы даже ниже средней.
PITER_1
PITER_1
18 ноября в 23:50
греби дальше от футбола нарцис-губошлеп
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 ноября в 23:45
Безумная акция поддержки Дзюбы может вылиться в отстранение Чабана от тренерского кресла.
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 23:44
вернись к лыжам отсталый))
ilyafrom
ilyafrom
18 ноября в 23:44
Ну насчет европейской я бы поспорил
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