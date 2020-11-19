Черчесов: «Невызов Дзюбы? Думаю, это было правильное решение»

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вчера, 01:57

Главный тренер сборной России после разгромного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций ответил на вопрос о своём решении не вызывать нападающего «Зенита» на ноябрьские матчи.

Напомним, перед ноябрьским сбором национальной команды Дзюба попал в неприятную ситуацию: в Сети появилось видео интимного характера с его участием.