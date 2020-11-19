Черчесов: «Невызов Дзюбы? Думаю, это было правильное решение»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгромного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций ответил на вопрос о своём решении не вызывать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу на ноябрьские матчи.
Напомним, перед ноябрьским сбором национальной команды Дзюба попал в неприятную ситуацию: в Сети появилось видео интимного характера с его участием.
Был ли невызов Дзюбы ошибкой? Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли? Мы не хотим об этом говорить, а вы опять этот вопрос педалируете. Дзюба нам добавляет многое в игре, другое дело, что его по той или иной причине нет. Думаю, что это было правильное решение.
так что Саламыч даже можно сказать спас Дзюбу)
так что Саламыч даже можно сказать спас Дзюбу)