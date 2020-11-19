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Черчесов: «Невызов Дзюбы? Думаю, это было правильное решение»

вчера, 01:57
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгромного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций ответил на вопрос о своём решении не вызывать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу на ноябрьские матчи.

Напомним, перед ноябрьским сбором национальной команды Дзюба попал в неприятную ситуацию: в Сети появилось видео интимного характера с его участием.

Был ли невызов Дзюбы ошибкой? Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли? Мы не хотим об этом говорить, а вы опять этот вопрос педалируете. Дзюба нам добавляет многое в игре, другое дело, что его по той или иной причине нет. Думаю, что это было правильное решение.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:36
Бааа!..... теперь будем думать, что все неудачи нашей сборной не из-за усатого 56а, неимеющего ничего родственного с футболом впринципе, а из-за того, что не позвали в компанию пожилого онаниста, когда-то забившего пару мячей, а ныне возомнившего свою персону русским Месси, браво!!!!
kolpino08
kolpino08
вчера в 12:10
Даже хорошо. что его не вызвали. Он бы не помог, а вот сколько говн... на него бы вылилось, даже сложно себе представить.

так что Саламыч даже можно сказать спас Дзюбу)
nubom
nubom
вчера в 08:24
Он сделал все, чтобы поднять сборную и опустить...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 02:05, ред.
А каких вообще правильных решениях идёт речь???Сборная проиграла два матча из двух,в одном из них разгромно.Все его решения были не верны!!!
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