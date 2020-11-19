Черчесов: «Меня должны уволить, потому что 20 человек нет в команде?»

Сборная России потерпела разгромное поражение от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций.
После окончания пресс-конференции по итогам встречи в эфир попала закадровая речь наставника российской команды Станислава Черчесова, который отвечал на вопрос о возможной отставке.
А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20… А сколько, 14?
5:0? И что? 5:0 нам даст больше.
Любимая рубрика: за кадром.— Александр Занфиров (@Zanfi25) November 19, 2020
Смотреть со звуком и до конца (!).
Черчесов фоном после пресс-конференции:
«А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20... А сколько, 14?»
«5:0? И что? 5:0 нам даст больше» pic.twitter.com/SaQVjxeaBH
я не я - корова не моя.
я не я - корова не моя.
Характеристика типичного едраса. Такие там в почёте. ))
Ты на захариху посмотри. А она, между прочим, официальный представитель МИД РФ.
Характеристика типичного едраса. Такие там в почёте. ))
Ты на захариху посмотри. А она, между прочим, официальный представитель МИД РФ.
ВсЮ команду в ведро, а тренером накрыть и вынести на ....
ВсЮ команду в ведро, а тренером накрыть и вынести на ....