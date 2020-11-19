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Черчесов: «Меня должны уволить, потому что 20 человек нет в команде?»

вчера, 04:59
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России потерпела разгромное поражение от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций.

После окончания пресс-конференции по итогам встречи в эфир попала закадровая речь наставника российской команды Станислава Черчесова, который отвечал на вопрос о возможной отставке.

А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20… А сколько, 14?

5:0? И что? 5:0 нам даст больше.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 20:30
должны уволить. а где все 14? почему их нет?. твоя вина. ты отвечаешь за команду. у испании второй и третий состав как и первый играет. я понимаю испания.
Jazz-
Jazz- ответ Слайш (раскрыть)
вчера в 15:54
То бишь на кокаин))
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:30
Как же он меня бесит своим напыщенным и наглым поведением! Стас, уйди лучше по - хорошему...
ESPANOL
ESPANOL
вчера в 14:12
Сколько я помню, у него всегда все виноваты, кроме него! Бездарность полная! Чего он достиг со сборной? А с командами? Чемпионат Мира в России я вообще не зачисляю ему в плюс. Мы обязаны были выходить из такой группы, ну а победа над Испанией по пенальти, это фатальное везение и заслуга судьи, который два раза нас пожалел, как хозяев, не указав на точку при стопудовых пенальти. С Хорватами его личная вина, что он разрешил бить в серии Фернандесу, который пенальтистом никогда не был. Черчесов один раз уже проваливался, так нет же, опять на те же грабли. Не секрет, что в федерации у него есть сильные покровители и друзья, которые спустят все на тормозах. Даже во вчерашнем разборе матча единственный, кто резал правду с экрана, был Губерниев, остальные робко блеяли про обьективные причины и ставили заезженную до дыр пластинку под названием: Нельзя посыпать голову пеплом и во всем обвинять тренера... Наша федерация футбола напоминает мне старое, заросшее тиной и населенное только лягушками, болото. Вчера в него бросили камень, пошли круги, но скоро их станет все меньше и опять тишина... Мертвая.
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 13:36
Тебя должны уволить,потому что за 5 лет не видно никакого движения вперёд. Посмотри на сборную Саутгейта и подумай!
Слайш
Слайш
вчера в 12:58
У него с головой всё в порядке? Надо проверить его на наркоту, которая приводит к резкому усилению мании величия
альсато
альсато
вчера в 12:40
неужели ничего позитивного в этом проигрыше нет?))))
galem72
galem72 ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 12:19
Ничего не стыдно! Ведь у нас у руля стои́т великий плешивый бункерный геостратег, который "цап-царап и сразу в рай". ))
kolpino08
kolpino08
вчера в 12:11
ню-ню...
я не я - корова не моя.
kust07
kust07 ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 11:58
За такое быдло стыдно на международной арене.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:45
    galem72
    galem72 ответ kust07 (раскрыть)
    вчера в 11:11
    "...упертый,хамовитый,языкатый грубиян...не признает свои ошибки..."

    Характеристика типичного едраса. Такие там в почёте. ))
    Ты на захариху посмотри. А она, между прочим, официальный представитель МИД РФ.
    galem72
    galem72 ответ a3r3v3 (раскрыть)
    вчера в 11:08
    Не любой! Вот гер Лёв не ушёл и после более худшего результата. ))
    Андрей Шахов
    Андрей Шахов
    вчера в 11:00
    Нормальный тренер, нормальные парни, когда надо, или точнее когда им скажут выграть они выграют, а пока к сожалению видимо кому-то сверху нужно было, чтобы мы проиграли. Разве Вы непонимание, что происходит. Я лично думаю, что Черчесову тоже это непонравилось., Ну это Россия коррупция.
    alexamit
    alexamit ответ Старый Маразматик (раскрыть)
    вчера в 10:59
    Безголовые курицы и то быстрее бегают наших пешеходов.
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 10:56
    Любой бы тренер сам ушёл после такого
    Старый Маразматик
    Старый Маразматик
    вчера в 10:29
    А может всё таки потому,что игры нет ни в защите,ни в атаке . Бегают по полю,как курица без головы.
    Владимир 77
    Владимир 77 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 10:20
    Дзюба бы сказал"Это не тренер а тренеришка"
    kust07
    kust07
    вчера в 10:14
    Да гнать тебя сссаными тряпками надо из команды.Упертый,хамовитый,языкатый грубиян,который никогда не признает свои ошибки.
    Raamtvall
    Raamtvall
    вчера в 09:52
    Чабан усатый уже даже голову включить не может перед тем, как гавкать. Видимо, уже нечего включать... Зачем разевать хайло про тех, кто в лазарете, если ты не можешь их точное число назвать и начинаешь в этом же предложении оправдываться?! "Ну не 20, а 14". А если 7, 5 или 2? А если там вообще для комплектности одного дрочуна вашего не хватало? Собственно, об этом Генич и говорил - в сборной на лавке усатый клоун, который с головой капитально не дружит. Пока держался хайп на фоне покупки ЧМ, он видел себя героем нации, судя по всему. Зря. Вторую Лигу наций подряд о брёвен ноги вытирают все кому не лень. И это не предел. На Евро группа очень неслабая, а эти брёвна могут куда больше, чем 0-3 от Уэльса. Думаю, финны с радостью настроятся на раскатывание этого склада древесины.
    Serg1306
    Serg1306
    вчера в 09:42
    Почему про Оздоева никто не пишет? Пересмотрел внимательно еще раз все голы... Во всех пяти!!! "поучаствовал" это с позволения сказать "опорник" - основной игрок Черчесова в последних матчах (худший игрок матча с Турцией по оценкам Спорт-Экспресс). Почему Кузяев носится как заведенный в опорной зоне, хотя он и не чистый опорник, почему Юра Жирков, Караваев бегут назад, а этот "игрочишка" трусцой возвращается назад (2 гола получили, когда сербские игроки вбегали спокойно из опорной зоны, а Оздоев стоял рядом и спокойно за этим наблюдал... особенно показателен 2-й гол, ставший по сути переломным, когда Оздоева сначала обыгрывают, как стоячего, после чего он тихонько идет назад... не успевает закрыть Йовича сначала в опорной зоне, когда тот делает передачу, а потом снова бросает его, когда он врывается в штрафную и расстреливает наши ворота (4-й гол, кстати подобный). В третьем голе Оздоева опять обыгрывают и он опять стоит и не бежит за игроком в свою зону. При атаке с пятым голом Оздоев один из немногих, кто тоже не успевает вернуться при контратаке сербов (я вспоминаю наших прошлых опорников: Денисова, Глушакова, Зобнина, да даже Баринова...и представить не могу, чтобы они так спокойно, "трусцой" возвращались назад при атаке на наши ворота). А когда забивали 1-й гол Оздоев лишь ногу чуть выставил, хотя обязан был фолить, (даже ценой желтой). Я раньше все удивлялся, почему этот игрок при всех прошлых тренерах сборной был в обойме, но всегда пролетал мимо итоговых турниров (теперь понял - не отрабатывает назад!!!). Этот матч - как лакмусовая бумажка уровня наших игроков. Так вот, Оздоев и Заболотный - игроки уровня ФНЛ!!! От Заболотного Зенит избавляется, но Черчесов его делает главным нападающим сборной???. И последнее... в отсутствие такой обоймы основных игроков, как у нас перед матчем с Сербией, все старички должны были играть с первых минут (Черышев, Ионов). Черышев, вообще единственный, кто в этой сборной регулярно забивает (кроме Дзюбы), а его выпускают за 15 минут до конца при счете 5-0!!!
    Israel Kazakhstan
    Israel Kazakhstan
    вчера в 09:31
    Система.
    ВсЮ команду в ведро, а тренером накрыть и вынести на ....
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 09:29
    Не знаю как насчет Черчесова...но...эти игроки, которые вчера играли не должны больше за сборную играть...Джикию только можно оставить...Черышева и одного Миранчука...на условный срок...
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 09:27
    По смысловой нагрузке его слова очень похожи на слова одного гаденыша из 2012: "То, что мы не оправдали ваши ожидания - это ваши проблемы".
    Carradona
    Carradona
    вчера в 09:21
    Хоть бы раз признал свои ошибки, упертый как баран.
    PITER_1
    PITER_1 ответ RomzesRZN (раскрыть)
    вчера в 09:10
      PITER_1
      PITER_1 ответ VAN ARM (раскрыть)
      вчера в 09:09
      а под усами женский орган
      PITER_1
      PITER_1
      вчера в 09:08
      вот урод, не уволить тебя должны, а ты САМ должен уйти и деньжищи вернуть
      mat73
      mat73
      вчера в 09:01
      Пи...ец..... аж материться хочется от этих его слов!..
      Котэ в тельняжке
      Котэ в тельняжке
      вчера в 09:00
      Лимит ужесточили. 20 человек не можем в сборную набрать... Надо еще ужесточать!!!
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