Черчесов: «Меня должны уволить, потому что 20 человек нет в команде?»

Сборная России потерпела разгромное поражение от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций.

После окончания пресс-конференции по итогам встречи в эфир попала закадровая речь наставника российской команды , который отвечал на вопрос о возможной отставке.

А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20… А сколько, 14?

5:0? И что? 5:0 нам даст больше.