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Генич: «Многих поведение Черчесова немного отталкивает от сборной России»

вчера, 07:15
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный комментатор Константин Генич после поражения сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций высказался о главном тренере российской команды Станиславе Черчесове и его манере общения с прессой.

К Евро будет время подготовиться, но глупо отрицать, что вера в потенциал этой сборной чуть-чуть поугасла. Плюс Станислав Саламович очень требовательный тренер, но то, как он общается с журналистами и показывает себя на публике, многих немного отталкивает от национальной команды. Это лично моё впечатление, хотя, может быть, оно обманчиво.

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НикСта63
НикСта63 ответ Anton Hohlov (раскрыть)
вчера в 20:31
Вы все умные. Думаете тренер глупее вас? Не выпускает /значит есть причины. И теперь знаете - Соболев травмирован.
Брулин
Брулин
вчера в 12:53
Достали вы с Черчесовым и сборной!
Сейчас возобновятся еврокубки, мы там всем задницу надерём, как всегда...
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 10:50
Когда команда горит 5 0 и тренер снимает единственного Напа с игры и не выпускает Соболева нужно менять тренера.
kust07
kust07
вчера в 10:05
Результата нет!!! значит Черчесова надо гнать из команды! Он ничем не лучше предыдущих наставников сборной России,которых отправляли в отставку из-за отсутствия игры.
SVD101ZX
SVD101ZX
вчера в 09:55
Та не многих, а фактически всех! Совершенно не приемлет критику в свой адрес, упертый как барОн. Я даже не знаю, что еще надо, что бы его сняли? Неужели не видно, что с этим ,,тренером,, cборная будет только регрессировать ?
SHMEL
SHMEL
вчера в 08:45
Стасик мне напиминает неотесанного быдлана, упорно прущего напролом по минному полю. Иногда его расстановка на поле и вызовы в сборную просто вызывают недоумение.
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 08:32
Даже Генич понимает, что когда чабан с бараньим упорством называет товарняки "контрольными матчами", то это уже кукуха основательно в пути.
karnager
karnager
вчера в 08:29
Кроме вечно недовольного кю...льника и наверное какой-то дисциплины в команде нет ничего. Хотя Стасикц можно сказать спасибо за одно - миллионеров приструнил всех, действительно, чтобы попасть в команду, нужно заслужить ... или проплатить)
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 08:18
Этот таракан только может оправдываться
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Дикий мужчина (раскрыть)
вчера в 08:17
!!!!!!!!!!!!! .... спартачей?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))Там одни питерские играли,только Джикия был в составе и всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))Вот питерских,кроме Мостового ,всех гнать- 0 полные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А усатый пусть свою питерскую шайку забирает вместе с Артемкой,Гильерме и Джанаевым идет в .... и желательно очень глубоко,что бы выход не нашли!!!!!!!!!!!!!!!
ДСА
ДСА
вчера в 08:15
Черчесов считает сам себя великим тренером.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
вчера в 08:05, ред.
Нужен спокойный, воспитанный тренер.
beefs
beefs
вчера в 08:00
Орденоносец, одним словом...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 07:55
Ничего не обманчиво всё так и есть.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
вчера в 07:49, ред.
    Faustello
    Faustello
    вчера в 07:40, ред.
    Жрет Стас отменно судя по роже и шее, а вот работает раз в год))) Хорошее у него место, сам не уйдет!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 07:40
    Прав Генич на 100%
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 07:34
    большей мерзости и хамства представить трудно!
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 07:28
    Заелся Саламыч капитально
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 07:24
    Ого, внаглую оклеветал и многих приплел.
    Хотя согласен, многих тошнит от гордости Стаса
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 07:21
    Немного!? Да он даже когда молчит отталкивает!!! И угораздило же назначить этот "алмаз" главным.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 07:19
    Не немного... А отвращение вызывает.
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