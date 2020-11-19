Генич: «Многих поведение Черчесова немного отталкивает от сборной России»

Футбольный комментатор Константин Генич после поражения сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций высказался о главном тренере российской команды и его манере общения с прессой.

К Евро будет время подготовиться, но глупо отрицать, что вера в потенциал этой сборной чуть-чуть поугасла. Плюс Станислав Саламович очень требовательный тренер, но то, как он общается с журналистами и показывает себя на публике, многих немного отталкивает от национальной команды. Это лично моё впечатление, хотя, может быть, оно обманчиво.