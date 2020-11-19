Генич: «Многих поведение Черчесова немного отталкивает от сборной России»

Футбольный комментатор Константин Генич после поражения сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций высказался о главном тренере российской команды Станиславе Черчесове и его манере общения с прессой.
К Евро будет время подготовиться, но глупо отрицать, что вера в потенциал этой сборной чуть-чуть поугасла. Плюс Станислав Саламович очень требовательный тренер, но то, как он общается с журналистами и показывает себя на публике, многих немного отталкивает от национальной команды. Это лично моё впечатление, хотя, может быть, оно обманчиво.
Сейчас возобновятся еврокубки, мы там всем задницу надерём, как всегда...
Сейчас возобновятся еврокубки, мы там всем задницу надерём, как всегда...
А усатый пусть свою питерскую шайку забирает вместе с Артемкой,Гильерме и Джанаевым идет в .... и желательно очень глубоко,что бы выход не нашли!!!!!!!!!!!!!!!
А усатый пусть свою питерскую шайку забирает вместе с Артемкой,Гильерме и Джанаевым идет в .... и желательно очень глубоко,что бы выход не нашли!!!!!!!!!!!!!!!
Хотя согласен, многих тошнит от гордости Стаса
Хотя согласен, многих тошнит от гордости Стаса