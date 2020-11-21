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Смоллинг: «„Манчестер Юнайтед“ поставил меня в очень дер*мовую ситуацию»

вчера, 12:31

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», заявил, что английский клуб решил расстаться с ним в самый последний момент.

Я думаю, что это было, возможно, самая низкое решение со стороны «Юнайтед». Такого шока я не ожидал. Как это было сделано... если бы мне сказали об этом раньше, но я не хочу копаться в решениях Сульшера. У меня были бы другие планы.

Я знал, что мои дни под началом Сульшера сочтены. Я был просто немного расстроен.

Во-первых, я хотел бы, чтобы мне сказали о расставании раньше, а во-вторых, я смог уехать только через день после того, как трансферное окно в Италии было открыто.

Английское окно закрылось. Я оказался в очень дерьмовой ситуации. Я должен был принять решение. Сульшер сказал мне: «я не уверен, когда будет ваша следующая игра». В идеальной ситуации я бы знал об этом в начале лета и строил планы, а все дошло до стадии, когда у меня остался по сути один день.

У моей жены тоже только что родился ребенок. Многое произошло в последнюю минуту.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 14:25
Он по-лучше чем Джонс и Рохо, надеялся на место в основе,но пришлось продать.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:45
Дааа, Сушка Сушка, не ожидал...
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:33
Хреново поступили с ним)
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