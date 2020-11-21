Юран обратился к Кашшаи из-за судейства в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер хабаровского СКА подверг критике судейство в матче 23-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (0:1). Главный арбитр встречи Алексей Амелин не засчитал два гола в ворота самарской команды.

Сначала хочу обратиться к Кашшаи, который возглавляет у нас судейский корпус. Не хочу комментировать это безобразие. Я думаю, что судейство « СКА -Хабаровск» — «Крылья Советов» господина Амелина, нужно будет разобрать. Должно всё-таки быть какое-то минимальное справедливое решение.

Что касается матча, мы настраивались на встречу. Команда «Крылья Советов» ставит задачу. Это мы знали, понимали, готовились. Поэтому к ребятам претензий нет. Я поблагодарил их в раздевалке. Самое главное, всегда это говорил, то, что я видел самоотдачу, желание в игровых действиях. Были моменты, которыми могли воспользоваться. Пропущенный мяч мы, конечно, разберём, немножко не доиграли защитники. Но в целом, я считаю, что играли мы в футбол. Если даже взять по второму тайму, там владение, по-моему, семьдесят на тридцать. И именно владение вперёд. Создавали предпосылки для того, чтобы сравнять, и мы сравняли. Сейчас смотрели, когда забивал Гаджимурадов. Чистейший мяч, потому что на Комбарове не было фола. Игрок технически неудачно сыграл в своей штрафной, отчего упал. Ещё раз вернусь к тому, о чём говорил в начале. Я думаю, что господин Кашшаи разберётся в этой ситуации. Должен всё-таки арбитр нести ответственность. Мне, в первую очередь, жалко игроков. Они готовятся, они играют в футбол, они стараются. И вот так одним росчерком всё перечёркивается.

Парни молодцы. Проанализируем игру: хорошие моменты, где мы неудачно сыграли и будем готовиться, у нас сейчас три игры на выезде перед отпуском. Самое главное, что команда играет, живёт результатом, бьётся. В концовке матча мы немножко упростили: в конце матча вышли два больших нападающих. Естественно, и Самара старалась играть по счёту. В концовке у меня ещё вопрос по одиннадцатиметровому. Я ещё посмотрю, возможно там ошибка вратаря: не зафиксировал мяч, нападающий первый на мяче и сыграно было не в мяч, а мяч продолжал движение.