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Юран обратился к Кашшаи из-за судейства в матче с «Крыльями Советов»

вчера, 13:42
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер хабаровского СКА Сергей Юран подверг критике судейство в матче 23-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (0:1). Главный арбитр встречи Алексей Амелин не засчитал два гола в ворота самарской команды.

Сначала хочу обратиться к Кашшаи, который возглавляет у нас судейский корпус. Не хочу комментировать это безобразие. Я думаю, что судейство «СКА-Хабаровск» — «Крылья Советов» господина Амелина, нужно будет разобрать. Должно всё-таки быть какое-то минимальное справедливое решение.

Что касается матча, мы настраивались на встречу. Команда «Крылья Советов» ставит задачу. Это мы знали, понимали, готовились. Поэтому к ребятам претензий нет. Я поблагодарил их в раздевалке. Самое главное, всегда это говорил, то, что я видел самоотдачу, желание в игровых действиях. Были моменты, которыми могли воспользоваться. Пропущенный мяч мы, конечно, разберём, немножко не доиграли защитники. Но в целом, я считаю, что играли мы в футбол. Если даже взять по второму тайму, там владение, по-моему, семьдесят на тридцать. И именно владение вперёд. Создавали предпосылки для того, чтобы сравнять, и мы сравняли. Сейчас смотрели, когда забивал Гаджимурадов. Чистейший мяч, потому что на Комбарове не было фола. Игрок технически неудачно сыграл в своей штрафной, отчего упал. Ещё раз вернусь к тому, о чём говорил в начале. Я думаю, что господин Кашшаи разберётся в этой ситуации. Должен всё-таки арбитр нести ответственность. Мне, в первую очередь, жалко игроков. Они готовятся, они играют в футбол, они стараются. И вот так одним росчерком всё перечёркивается.

Парни молодцы. Проанализируем игру: хорошие моменты, где мы неудачно сыграли и будем готовиться, у нас сейчас три игры на выезде перед отпуском. Самое главное, что команда играет, живёт результатом, бьётся. В концовке матча мы немножко упростили: в конце матча вышли два больших нападающих. Естественно, и Самара старалась играть по счёту. В концовке у меня ещё вопрос по одиннадцатиметровому. Я ещё посмотрю, возможно там ошибка вратаря: не зафиксировал мяч, нападающий первый на мяче и сыграно было не в мяч, а мяч продолжал движение.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ nubom (раскрыть)
вчера в 16:26
да все -нормально!..где Самара и где Хабаровск!))))..Семин Ю.П. сказал-да ну его на х...й туда лететь)))
nubom
nubom ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:04
Извиняюсь, не прочитал первые две строчки...
альсато
альсато ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 15:50
а судья по твоему кто-агнец?)))..даже мне (футбольному профану) все было видно- невооруженным взглядом!..более того (по завершению матча) стюарды выбежали на поле , да бы не случился самосуд в отношении Федерации футбола России (в лице арбитров обслуживающих данную встречу))))
альсато
альсато ответ nubom (раскрыть)
вчера в 15:40
так два и забили!))))...но!...Судья прилетел в одном самолете с Крыльями!))))
альсато
альсато
вчера в 15:13
СЕРЕЖА!..я же тебе говорил-это Дальний Восток!...дальний-это значит-сюда только в СЫЛКУ!...дальше будет-еще интересней!)))))....и плевать всем , что тут нашенские люди живут...
nubom
nubom
вчера в 15:09
Издавна подмечено: если пропускаешь гол, то для выигрыша надо забить минимум два...
Али Самаркандский
Али Самаркандский ответ Сухины дети (раскрыть)
вчера в 14:40
"О вас ис дас.Фантастиш"
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:28
Не высовывайся как говорил один писатель.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:15
Юран - Фургал - все хохлы такие ?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:13
это заговор серёжа)))))))))))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:10
Опять против Фургала Москва воюет ?
Это же беспредел !
Срочно Хабаровск присоеденить к Китаю !
Сухины дети
Сухины дети ответ Али Самаркандский (раскрыть)
вчера в 13:53
Не поможет , у нас есть заказ и мы делаем результат!
Беспределов
Беспределов
вчера в 13:51
Беспредел продолжается
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:43
Играть надо.Играть а не по судам бегать
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